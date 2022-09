Erste Prognosen Rechtes Bündnis um Fratelli d’Italia vor Wahlsieg in Italien

Ein Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d’Italia hat laut Prognosen die Wahl in Italien gewonnen.

Die Allianz, der auch die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia angehören, dürfte auf mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament kommen, wie die Sender Rai und SkyTG24 am Sonntagabend übereinstimmend auf Grundlage von Nachwahlbefragungen berichteten.

Demnach kommt die Partei Fratelli d´Italia mit ihrer Parteichefin Giorgia Meloni auf rund ein Viertel der abgegebenen Stimmen, die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini nur auf etwa elf Prozent, Forza Italia, die Partei des früheren Premiers Berlusconi, auf lediglich sieben Prozent.

Melonis Partei ist somit die stärkste Partei. Die führende Kraft im mitte-linken Lager, der sozialdemokratische Partito democratico (PD), liegt mit etwa 20 Prozent deutlich zurück.

Vor der Wahl gab es immer wieder Streit zwischen den Bündnispartnern

Der Anspruch von Giorgia Meloni auf das Ministerpräsidentenamt erscheint damit klar. Darüber gab es mit ihren männlichen Bündnispartnern in den Wochen vor der Wahl mehrfach Auseinandersetzungen. Berlusconi ging öffentlich auf Distanz zu „la Signora Meloni“, sie wiederum bemerkte, Salvini greife sie heftiger an als den politischen Gegner. Angeblich hatten sich beide Männer bereits verabredet, Meloni als Regierungschefin zu verhindern.

Dieser persönlichen Unverträglichkeiten wegen, aber auch wegen ihrer politischen Differenzen - Meloni steht hinter der Unterstützung für die Ukraine gegen den Überfall durch Russland, ihre Partner entschuldigten den Aggressor oft - ist das Überleben dieses Bündnisses unsicher.

„Fünf Sterne“-Bewegung verliert dramatisch an Stimmen

Italiens Wahlgesetz prämiert zwar Bündnisse vor der Wahl, sie können sich aber direkt danach auch wieder auflösen. Während der letzten Legislaturperiode wechselte ein Drittel der Abgeordneten ihre Parteizugehörigkeit, etliche sogar mehrfach.

Die Wahlsiegerin von 2018, die Protestbewegung der „Fünf Sterne“, verlor erwartungsgemäß dramatisch, holte aber dennoch auf. Unter ihrem Parteichef Giuseppe Conte, dem früheren Premier, hatte sie sich stärker sozialpolitisch und in Umweltfragen positioniert und gewann beziehungsweise erhielt sich vor allem im armen Süden Sympathien.

Stand die Bewegung, kurz nachdem sie Premier Draghi das Vertrauen entzogen hatte, noch bei zehn Prozent, steigerte sich in den letzten Umfragen vor zwei Wochen auf zwölf Prozent. Nach den ersten Prognosen am Sonntagabend könnten es 13 bis 17 Prozent sein.

Die „Fünf Sterne“ traten nicht in einem Wahlbündnis, sondern allein an; der sozialdemokratische PD, der bei der Wahl 2018 massiv Stimmen an sie verloren hatte, schloss ein Zusammengehen mit ihnen kategorisch aus. Geschwächt waren sie nicht nur dadurch - das Wahlgesetz prämiert Wahlbündnisse - sondern auch durch eine Abspaltung unter ihrer früheren Führungsfigur Luigi Di Maio, dem amtierenden Außenminister.

Erste Berechnungen der Wahlbeteiligung nach 23 Uhr, der Schließung der Wahllokale, deuten nicht nur auf eine historisch geringe Wahlbeteiligung hin, sondern sogar auf einen regelrechten Einbruch: Demnach sind lediglich 64 Prozent der wahlberechtigten Italienerinnen und Italiener wählen gegangen. Das wäre ein Rückgang um neun Prozentpunkte - 2018 wählten noch knapp 73 Prozent.

Mehr als 50 Millionen Italienerinnen und Italiener waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Gewählt wurden Parteien und Kandidaten für beide Kammern des Parlaments, also das Abgeordnetenhaus und den kleineren Senat. Ein offizielles Ergebnis wird erst im Laufe des Montags erwartet. (mit dpa)

