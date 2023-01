Regel tritt ab 2. Februar in Kraft Lauterbach kündigt Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr an

Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar vorzeitig fallen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bislang in Fernbussen und -zügen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben.

Die Entscheidung hatte sich in den vergangenen Tagen angekündigt. Am 2. Februar wird auch in einem Großteil der Bundesländer die Maskenpflicht im ÖPNV fallen.

In den ostdeutschen Bundesländern einschließlich Berlin besteht spätestens ab der ersten Februarwoche keine Pflicht mehr, ebenso in Baden-Württemberg, in Bayern ist sie schon aufgehoben worden.

Bremen, Niedersachsen und Hamburg erklärten gerade, gemeinsam aus der Maskenpflicht im ÖPNV auszusteigen, auch wenn es dort vielleicht noch bis 1. März dauern könnte. Absehbar ist daher, dass die meisten der verbleibenden Länder im Februar ebenfalls ihre Verordnungen anpassen werden.

Ein Ende sämtlicher bestehender Schutzmaßnahmen indes wird mit einer Abschaffung der Maskenpflicht im Fernverkehr nicht eingeleitet. Bestehen bliebe bis zum 7. April die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, ebenso die Testpflicht für Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen. (dpa)

Zur Startseite