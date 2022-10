Regierung verzögerte wichtige Projekte Nach der Niedersachsen-Wahl – das Ende der Ausreden

Nur der Name steht auf dem Grabstein. Willy Brandt. Was der dem Kanzler heute raten würde? Olaf Scholz hat sich kurz vor der für ihn so wichtigen Landtagswahl in Niedersachsen aufgemacht zum Waldfriedhof Zehlendorf, um dem diplomatischen Vorbild an dessen 30. Todestag zu gedenken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden