Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag einen Misstrauensantrag der Opposition erwartungsgemäß nicht überstanden. Die Mehrheit der Parlamentarier sprach der Regierung im Zusammenhang mit der Video-Affäre das Misstrauen aus. Dass Kurz nicht das Vertrauen der meisten Abgeordneten finden würde, hatte sich abgezeichnet.

Eingebracht wurde der Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung von den Sozialdemokraten (SPÖ), der größten Oppositionspartei des Landes. Der bisherige Koalitionspartner der ÖVP, die rechtspopulistische FPÖ, kündigte vor der Sondersitzung des Nationalrates an, sie werde den Antrag unterstützen.

Am Zug ist nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Kurz des Amtes entheben und einen vorübergehenden Nachfolger zum Regierungschef ernennen muss.

Scharfe Debatte

Scharfe gegenseitige Vorwürfe haben die historische Debatte im österreichischen Parlament über eine vorzeitige Ablösung von Kanzler Sebastian Kurz und seiner Regierung geprägt. Der Chef der konservativen ÖVP trage Verantwortung für das aktuelle Chaos, sagte der stellvertretende SPÖ-Fraktionschef Jörg Leichtfried am Montag bei der Parlamentsdebatte in Wien. „Die Regierung Kurz ist gescheitert“, bilanzierte er.

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner stellte am Nachmittag offiziell den Misstrauensantrag. „Herr Bundeskanzler, Sie und ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht“, sagte Rendi-Wagner. Das Vorgehen des Kanzlers sei ein „schamloser, zügelloser und verantwortungsloser Griff nach der Macht“.

Bereits vor der Debatte hatte die rechte FPÖ deutlich gemacht, dass sie den SPÖ-Misstrauensantrag unterstützen wird. Damit schien die Abberufung von Kurz so gut wie sicher, denn FPÖ und SPÖ haben gemeinsam eine Mehrheit im österreichischen Parlament.

Der Misstrauensantrag ist der vorläufige Höhepunkt der Regierungskrise. Sie begann mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von Ibiza, auf dem der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den Eindruck erweckte, offen für Machtmissbrauch und Korruption zu sein. Strache trat am 18. Mai von allen Ämtern zurück, in der Folge brach die rechtskonservative Regierung zusammen. Im September sollen Neuwahlen stattfinden.

Der designierte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer bedauerte das Aus der ÖVP-FPÖ-Koalition. „Eine sehr beliebte, sehr erfolgreiche Koalition ist zu Ende gegangen“, sagte Hofer. Der entlassene Innenminister Herbert Kickl warf Kurz vor, eher seine Macht als das Wohl der Bevölkerung im Auge zu haben.

Norbert Hofer, der designierte FPÖ-Vorsitzende nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache Foto: dpa/Georg Hochmuth

Kurz seinerseits kritisierte die SPÖ dafür, dass sie den Misstrauensantrag auf die gesamte Regierung ausgeweitet hat. „Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass das die Reaktion auf das gestrige Wahlergebnis ist, dass der Misstrauensantrag gegen meine Person jetzt auf die ganze Regierung ausgedehnt wird“, sagte Kurz bei der Parlamentsdebatte. Wer jetzt die gesamte Regierung stürzen wollen, habe nicht das Staatswohl im Blick. Die ÖVP unter Kurz hatte trotz des Skandals am Sonntag bei der EU-Wahl mit rund 35 Prozent ein Rekordergebnis erzielt.

Vertrauen verspielt

Die SPÖ will die aktuelle Übergangsregierung durch ein Expertenkabinett bis zu den für September geplanten Neuwahlen ersetzt sehen. Nach ihrer Bewertung hat Kurz habe in seiner 18-monatigen Regierungszeit und in der aktuellen Krise jegliches Vertrauen verspielt, weil er die Opposition praktisch völlig ignoriert habe. Die Übergangsregierung, die in der vergangenen Woche von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt wurde, wurde als getarnte ÖVP-Alleinregierung kritisiert.

Sollten Kurz und die Regierung über das Misstrauensvotum stürzen, muss Van der Bellen einen neuen Regierungschef ernennen. Er kann auch das Kabinett für kurze Zeit mit der Fortführung der Geschäfte beauftragen. Als möglicher Kandidat für eine Nachfolge von Kurz wird der ehemalige EU-Landwirtschaftskommissar Franz Fischler gehandelt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.



Auslöser der politischen Krise in Österreich war ein Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.

Nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Videos trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück, die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP zerbrach. Kurz führt nun eine Minderheitsregierung an, die FPÖ-Minister wurden durch parteilose Experten ersetzt. Für September sind vorgezogene Neuwahlen geplant. (dpa,Reuters,AFP)