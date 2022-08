Ein US-Richter ordnete am Donnerstagabend die Veröffentlichung einer geschwärzten Version der eidesstattlichen Erklärung, die die Durchsuchung des Mar-a-Lago-Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump in Florida rechtfertigte, an. Sie soll bis Freitagmittag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht publik gemacht werden. Die richterliche Anordnung wurde am Donnerstagabend von einem „Politico“-Reporter auf Twitter verbreitet.

Die Anordnung wurde erteilt, nachdem das amerikanische Justizministerium Vorschläge für Schwärzungen vorgelegt hatte. Diese seien notwendig, um Zeugen nicht zu gefährden oder die Untersuchung zu Trumps Umgang mit geheimen Dokumenten nicht zu gefährden, da diese sich erst „im Anfangsstadium“ befinden würden..

Bundesrichter Bruce E. Reinhart stimmte offenbar mit den vorgeschlagenen Änderungen überein und ordnete nach Forderungen mehrerer US-Medienhäuser unerwartet schnell an, dass die eidesstattliche Erklärung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden solle.

Die Erklärung enthält wahrscheinlich wichtige Informationen über die Ermittlungen zu geheimen Dokumenten, die nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt in seiner Residenz in Mar-a-Lago aufbewahrt wurden, einschließlich der Frage, warum die FBI-Agenten vermuten, dass in diesem Zusammenhang ein Straftatbestand vorliegt.

Zuvor hatten große US-Medienhäuser genau diese Freigabe gefordert. Die Anwälte, die unter anderem die "New York Times" und die Sender ABC und NBC vertreten, führen ins Feld, dass das Interesse der Öffentlichkeit an den Details in diesem Fall höher einzustufen sei als jegliche Argumente, die für eine Versiegelung sprechen.

Die Razzia vor eineinhalb Wochen ist Teil einer Untersuchung zur Frage, ob Trump bei seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt im Januar 2021 illegal Dokumente aus dem Weißen Haus entfernte. Das Justizministerium untersucht mehrere mögliche Verstöße, darunter gegen eine Bestimmung im Spionagegesetz, die den Besitz von Informationen zur Landesverteidigung verbietet.

Zudem gegen ein Gesetz, das es unter Strafe stellt, Aufzeichnungen wissentlich zu zerstören, zu verbergen oder zu fälschen, um eine Untersuchung zu behindern. Bei der Durchsuchung beschlagnahmte das FBI mehrere Kisten, in denen sich unter anderem Material mit dem Vermerk "streng geheim" befand.

Trump hat die Razzia als politisch motiviert bezeichnet. Der 76-Jährige hat nach wie vor enormen Einfluss in der Republikanischen Partei und heizt selbst regelmäßig Spekulationen an, dass er bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren könnte. (Tsp mit Reuters)