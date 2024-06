Tagesspiegel Plus Rückzug als Ministerpräsidentin : Malu Dreyer setzt die Bundes-SPD unter Erwartungsdruck

Malu Dreyer übergibt an Alexander Schweitzer. Einen Übergang so geordnet zu vollziehen, sichert auch der SPD die Macht – in Rheinland-Pfalz. Im Bund könnte das doch auch so sein, oder?