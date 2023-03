Rund 750.000 Euro zusätzlich : Linken-Chefin Wissler kritisiert Wagenknechts Nebeneinkünfte

Neben ihren Abgeordnetendiäten kassiert Wagenknecht üppige Buch- und Redehonorare. Das facht den Streit in der Linken an. Ein Einlenken der Ex-Fraktionschefin deutet sich nicht an.