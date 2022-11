Russische Rekruten beklagen mangelnde Ausbildung „Zwei Wochen bereiten einen nicht auf so etwas vor“

Die Ausbildung neuer Rekruten für den Angriffskrieg in der Ukraine gestaltet sich für Russland als überaus schwierig. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium.

Demnach hatte Moskau bereits Schwierigkeiten, Training für die etwa 300.000 bei der Teilmobilisierung eingezogenen Reservisten zu organisieren. „Neu verpflichtete Rekruten erhalten wahrscheinlich eine minimale Ausbildung oder überhaupt keine Ausbildung“, so die Einschätzung britischer Experten.

Diese Einschätzungen bekräftigen Berichte von Wehrpflichtigen, die schwere Beschüsse überlebt haben. Dem Guardian erzählt ein Überlebender namens Agafonov, dass ihm bei der Ankunft seiner Einheit am 1. November nahe der ukrainischen Stadt Makíyivka Schaufeln ausgehändigt wurden, um die ganze Nacht über Gräben auszuheben. Während der Grabungsarbeiten seien sie von ukrainischer Artillerie überrascht worden.

Der größte Teil unserer Einheit ist weg, zerstört. Es war die Hölle. Agafonov, russischer Wehrpflichtiger

„Ich habe gesehen, wie die Männer vor meinen Augen auseinandergerissen wurden, der größte Teil unserer Einheit ist weg, zerstört. Es war die Hölle“, berichtet Agafonov dem Guardian. Die Kommandeure seiner Einheit hätten diese kurz vor Beginn des Beschusses im Stich gelassen.

Nach Angaben des Auslandskorrespondenten Luke Harding wurde Agafonov am 16. Oktober zusammen mit 570 anderen Wehrpflichtigen in der russischen Stadt Woronesch, im Südwesten des Landes, einberufen. Im Rahmen der landesweiten Mobilisierungskampagne von Wladimir Putin wurden mehr als 300.000 Männer eingezogen.

Von den 570 Wehrpflichtigen überlebten nur 130

Nach dem Artilleriebeschuss habe sich Agafonov gemeinsam mit anderen Überlebenden in eine russische Stadt unweit des Angriffsortes nahe Makíyivka zurückgezogen. Keiner von ihnen wolle mehr zurück, wie er dem Guardian gesteht. „Viele, die überlebt haben, verlieren nach den Ereignissen den Verstand.“

Laut Agafonov überlebten nur 130 der 570 Wehrpflichtigen die Beschüsse in Makíyivka, was ihn zum bekanntesten tödlichen Zwischenfall mit Wehrpflichtigen seit Beginn der Mobilisierungskampagne Ende September mache, so der Guardian.

Die hohe Todeszahl in der russischen Armee befeuert die Wut innerhalb der Bevölkerung. © Foto: picture alliance/Citypress24

Ein anderer russischer Soldat, der bei schweren Angriffen ebenfalls knapp davonkam, berichtet dem Guardian von überforderten Einheiten. „Wir waren völlig ungeschützt, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Hunderte von uns starben.“ Die militärische Ausbildung sei ungenügend: „Zwei Wochen Ausbildung bereiten einen nicht auf so etwas vor“.

Es gab viele Tote. Sie lagen überall. Nikolai Woronin, russischer Wehrpflichtiger

Ein dritter Soldat, Nikolai Woronin, berichtet gegenüber der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Verstka von vielen Toten: „Sie lagen überall. Ihre Arme und Beine waren abgerissen“. Die Schaufeln für Grabungsarbeiten, hätten sie dann benutzt, um die Toten ihrer Einheiten auszugraben.

Wütende Videobotschaft von Angehörigen russischer Soldaten

Auch in der Region Woronesch kam es zu großen Verlusten. Angehörige russischer Soldaten, die in der Region eingesetzt wurden, drückten ihre Wut in einem Video an den örtlichen Gouverneur aus: „Gleich am ersten Tag wurden die Wehrpflichtigen an die Front geschickt. Das Kommando hat das Schlachtfeld verlassen und ist geflohen“, sagte Inna Voronina, die Frau eines eingezogenen Soldaten, dessen Schicksal unbekannt ist.

Die Mutter eines anderen Soldaten fragt im selben Video: „Sie sagen uns am Telefon, dass unsere Söhne am Leben und gesund sind und sogar ihre militärische Pflicht erfüllen. Wie zum Teufel können sie am Leben und gesund sein, wenn sie alle dort getötet wurden?“

Die Zinksärge sind schon unterwegs. Sie haben uns gesagt, dass es eine Ausbildung geben wird, dass sie nicht in einer Woche an die Front geschickt werden. Haben Sie wieder gelogen? Anastasia Kashevarova, russische Militärbloggerin

Auch russische Kriegsbefürworter nehmen sich mit der Kritik gegenüber der Militärführung nicht zurück. Auf Telegram verurteilte die Militärbloggerin Anastasia Kashevarova russische Kommandeure vor Ort, die ihrer Meinung nach unausgebildete Männer mobilisierten.

„Gruppen von [mobilisierten Männern] werden ohne Kommunikation, ohne die notwendigen Waffen, ohne Medikamente und ohne Unterstützung durch Artillerie zurückgelassen“, schreibt sie. „Die Zinksärge sind schon unterwegs. Sie haben uns gesagt, dass es eine Ausbildung geben wird, dass sie nicht in einer Woche an die Front geschickt werden. Haben Sie wieder gelogen?“

Putin hatte Ende Oktober gesagt, Russland plane vorerst keine weitere Mobilmachung von Reservisten über die bislang verkündete Teilmobilmachung hinaus. In der „vorhersehbaren Zukunft“ sehe er keine Notwendigkeit, weitere Reservisten einzuziehen. Bisher seien 222.000 Reservisten zu den Waffen gerufen worden, in rund zwei Wochen werde die geplante Zahl von 300.000 erreicht sein. Von den Einberufenen seien 16.000 bereits „in kämpfenden Einheiten“, gab er bekannt. (mit dpa, AFP)

