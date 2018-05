In Kiew ist offenbar der russische Journalist Arkady Babtschenko erschossen worden. Das berichteten ukrainische Medien am Dienstagabend. Dem kremlkritischen TV-Reporter wurde demnach bei sich zuhause in den Rücken geschossen, er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Babtschenko war ein prominenter Kritiker des Kremls. In den Tschetschenien-Kriegen kämpfte er als Soldat für Russland, zuletzt berichtete er über den Krieg in der Ostukraine. Er machte sich literarisch einen ersten Namen mit der Schilderung der Brutalitäten in der russischen Armee wie im Kampf gegen die tschetschenischen Rebellen.

Der 41-Jährige arbeitete zuletzt als TV-Moderator

Babtschenko war aus Russland geflohen, nachdem der Druck auf ihn zu groß wurde. Das beschrieb er Anfang 2017 in einem Text für den britischen "Guardian". „Ich kann Ihnen sagen, was politische Verfolgung in Putins Russland bedeutet“, schrieb er damals.

Im Kurznachrichtendienst Twitter äußerten viele Nutzer Trauer und Wut über Babtschenkos Tod. „Ohne freie Medien wird unsere Welt zu einem Alptraum“, schrieb ein Nutzer. „Ein weiteres Opfer des Kreml“, kommentierte ein anderer.

Der 41-Jährige war erst vergangenen Herbst nach Kiew gezogen. Dort arbeitete er als Moderator für eine TV-Sendung. In Russland werden immer wieder kritische Reporter angegriffen und getötet.

In der ukrainischen Hauptstadt ist es der dritte aufsehenerregende Mord an einem Journalisten in vier Jahren. 2016 tötete eine Autobombe den russischen Journalisten Pawel Scheremet, ebenfalls einen Kritiker der Moskauer Führung. 2015 wurde der ukrainische Journalist Oleg Busina ermordet. Die Fälle sind ungeklärt. (Tsp, dpa)