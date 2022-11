Schlangen, Wartelisten, Aufnahmestopp Chef der Tafel Deutschland schlägt Alarm

Die Schlange der Kundinnen und Kunden sei mancherorts so lang geworden, dass es für die Ehrenamtlichen kaum noch zu schaffen sei, alle mit Lebensmitteln zu versorgen, berichtet Petra Jung vom Landesverband der Tafeln in Nordrhein-Westfalen. Längst gehe es dort nicht mehr nur darum, Essen auszugeben: „Da fließen nicht selten Tränen. Manche Leute muss man schon mal in den Arm nehmen.“

