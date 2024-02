Scholz reflektiert Nagelsmann soll von der Bundesregierung „besser nichts“ lernen

Offene Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Auf die Frage, was Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann von der Ampel-Koalition lernen könne, sagte der Kanzler: „besser nichts“.

Scholz hofft, dass Deutschland Fußball-Europameister wird. „Ich drücke jedenfalls meine Daumen“, sagte er bei der dpa-Chefredaktionskonferenz am Montag in Berlin. Und was ist wahrscheinlicher - dass Deutschland Fußball-Europameister wird, oder dass die SPD stärkste Partei wird bei der nächsten Bundestagswahl? Scholz: „Das Letztere ist sicher. Und das andere auch klar.“

Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich erhebt, kommen die Sozialdemokraten auf 15 Prozent der Stimmen. Damit liegen sie knapp hinter der AfD (19 Prozent) und weit hinter der CDU (30 Prozent) zurück. (dpa, Tsp)