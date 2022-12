„Schutzsuchende verdienen unsere Hilfe“ CDU-Führung distanziert sich nach Flüchtlingsäußerung von Bautzener Landrat

Die CDU-Führung hat die umstrittenen Äußerungen des Landrats von Bautzen in Sachsen zur Unterbringung von Flüchtlingen entschieden zurückgewiesen. Parteichef Friedrich Merz und der Parteivorstand distanzierten sich „mit mit Nachdruck von der Wortwahl des Bautzener Landrates“, schrieb CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Menschen, die in Deutschland Schutz suchten, „verdienen unsere Hilfe, unsere Fürsorge“ und müssten „mit Respekt und Anstand behandelt“ werden.

Der Bautzener Landrat Udo Witschas (CDU) hatte am Dienstag eine Weihnachtsbotschaft auf Facebook veröffentlicht, in der er sich insbesondere gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Turnhallen wandte. „Es ist nicht unsere Absicht, den Sport - ob nun den Schul- oder auch den Freizeitsport - jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen“, sagte Witschas. „Das wollen wir mit allen Möglichkeiten vermeiden.“

Der Landrat wandte sich dabei unter Verweis auf eine „Gefährdung des sozialen Friedens“ auch gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Mehrfamilienhäusern. Er verwies dabei auf Menschen, „die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen“.

„Wir als Union haben eine ganz klare, eindeutige und zutiefst humane Haltung, die getragen ist von der Würde eines jeden Menschen“, schrieb CDU-Generalsekretär Czaja auf Twitter weiter. Diese müsse „auch in der Sprache unantastbar sein“. (AFP)

