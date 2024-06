Schweitzer soll Nachfolger werden Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt offenbar zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) tritt offenbar zurück. Das berichten der „Spiegel“ und die Lokalzeitung „Die Rheinpfalz“ übereinstimmend.

Nachfolger soll demnach Arbeitsminister Alexander Schweitzer werden. Dreyer will die SPD-Landtagsfraktion offenbar am Vormittag informieren. Die Staatskanzlei in Mainz wollte das nicht kommentieren, kündigte aber eine Pressekonferenz an. Mehr in Kürze. (Tsp)