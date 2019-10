Dieser Dienstag verspricht, ein interessanter Tag in Washington zu werden. Vor dem Kongress wird mit Alexander Vindman erstmals ein hochrangiger Regierungsvertreter in der Ukraine-Affäre aussagen, der selbst bei dem umstrittenen Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatchef Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli dabei war.

Oberstleutnant Vindman, ein Veteran des Irak-Krieges, ist derzeit im Nationalen Sicherheitsrat für die Ukraine-Politik zuständig. Nach Informationen der "New York Times" will er aussagen, dass ihn das Telefonat so sehr besorgt habe, dass er dies einem Vorgesetzten gemeldet habe.

Das geht aus dem Eröffnungsstatement hervor, das die Zeitung am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichte. Das Telefonat steht im Mittelpunkt der von den Demokraten im September angestrengten Voruntersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Den Angaben nach wird Vindman darüber berichten, dass Trump eine Ermittlung gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und das ukrainische Gasunternehmen Burisma, bei dem Bidens Sohn Hunter Biden im Aufsichtsrat saß, verlangt habe. Nach Auffassung von dem Zeugen habe dieser Wunsch die nationale Sicherheit der USA untergraben.

Wie ein Gesprächsprotokoll belegt, drängte Trump Selenskyj während des Gesprächs mehrfach zu solchen Ermittlungen. Der US-Präsident soll dabei eine zu dem Zeitpunkt blockierte Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von rund 400 Millionen Dollar als Druckmittel eingesetzt haben. Die Demokraten im Kongress werfen ihm deswegen Machtmissbrauch und eine versuchte Beeinflussung der Wahl mit Hilfe einer ausländischen Regierung vor. Der Präsident bestreitet das und spricht von einer "Hexenjagd".

Vindman ist ein glaubwürdiger Zeuge

Vindmans geplante Aussage legt nahe, dass an diesen Vorwürfen etwas dran ist. "Ich fand es nicht in Ordnung, dass eine ausländische Regierung gegen amerikanische Staatsbürger ermitteln soll, und ich war in Sorge über die Auswirkungen auf die Unterstützung der US-Regierung für die Ukraine", erklärt Vindman in dem vorab veröffentlichten Statement.

Er sei davon ausgegangen, dass die Regierung in Kiew im Fall einer Untersuchung der Bidens und Burisma die parteiübergreifende Unterstützung in Washington verlieren können. Denn ein solcher Schritt wäre ganz bestimmt als parteipolitisch motiviert betrachtet worden. Biden gilt als möglicher Herausforderer von Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November 2020.

Diese Aussage ist gefährlich für den US-Präsidenten. Vindman, ein ukrainestämmiger Amerikaner, ist ein glaubwürdiger Zeuge. Für seine Verletzungen im Irak-Krieg wurde er mit der Purple-Heart-Medaille ausgezeichnet.

Immer wieder betont er in seinem Eröffnungsstatement, dass er aus Pflichtgefühl und patriotischen Gefühlen gehandelt habe. "Ich bin ein Patriot", will er demnach sagen, und es sei seine "heilige Pflicht", die USA ohne Rücksicht auf Parteipolitik zu verteidigen. Vindman soll vor dem Geheimdienstausschuss, dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen und dem Kontrollausschuss im Repräsentantenhaus aussagen.

Susan Rice, die ehemalige Nationale Sicherheitsberaterin von Trumps Vorgänger Barack Obama, nannte Vindmans Aussage im US-Sender CNN "ziemlich belastend".

Demokraten treiben Impeachment-Untersuchung voran

Derweil wollen die Demokraten im Repräsentantenhaus ihre Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren beschleunigen. Noch in dieser Woche soll es erstmals eine Plenumsabstimmung dazu geben, kündigte die Sprecherin der Parlamentskammer, Nancy Pelosi, in einem Schreiben an Abgeordnete an. Damit könne das Weiße Haus das Fehlen eines Plenarbeschlusses nicht mehr als "grundlose" Ausrede nutzen, um die Untersuchung zu boykottieren.

Mit diesem Schritt sollte alle Zweifel an der Frage beseitigt werden, ob die Regierung sich weigern dürfe, den Abgeordneten Dokumente und Zeugen vorzuenthalten, erklärte Pelosi und betonte: "Niemand steht über dem Gesetz."

Mit der für Donnerstag geplanten Abstimmung sollen unter anderem öffentliche Anhörungen ermöglicht werden und dem Justizausschuss eine größere Rolle bei der Vorbereitung der eigentlichen Abstimmung zur Amtsenthebung zukommen, wie es in Pelosis Brief heißt. Auch die Rechte des Präsidenten und seiner Anwälte in dem Verfahren sollen damit klargestellt werden.

Bisher fanden die Anhörungen hinter verschlossenen Türen statt

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, erklärte, man werde dazu erst Stellung nehmen, wenn der genaue Text der Resolution bekannt sei. Der Vorgang zeige aber klar, dass die Demokraten bisher ein widerrechtliches und ungültiges Verfahren betrieben hätten.

Bislang hatten sich nur drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses mit den Impeachment-Ermittlungen befasst. Die Demokraten haben in der Parlamentskammer eine Mehrheit, anfangs schien es allerdings noch nicht sicher, dass auch alle Abgeordneten der Partei für ein solches Verfahren stimmen würden. Nach Anhörung erster Zeugen und weiteren Ermittlungen gilt eine Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten inzwischen aber als relativ sicher.

Letzten Endes muss aber die zweite Parlamentskammer, der US-Senat, einer möglichen Amtsenthebung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit – und die republikanischen Senatoren stehen bisher fast ausnahmslos zu ihrem Präsidenten.