Kriminalstatistik 2023 Drogen, Betrug, Diebstahl – so kriminell ist Deutschland

Die ersten Erkenntnisse aus der Kriminalstatistik haben am vergangenen Wochenende für Wirbel gesorgt. In Deutschland wurden 2023 deutlich mehr Straftaten registriert und unter den Tatverdächtigen gab es einen großen Anteil von Menschen ohne deutschen Pass. An diesem Dienstag stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun offiziell den Arbeitsbericht der Polizei vor. Die SPD-Politikerin betonte dabei mehrfach: „Deutschland ist weiterhin eines der sichersten Länder der Welt.“