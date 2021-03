Nach neun Stunden harter Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf Lockerungen der Coronamaßnahmen geeinigt (hier die Beschlüsse im Detail). Immer wieder gab es bei dem Gipfel harte Auseinandersetzungen.

Am Ende vor allem laut Informationen des Tagesspiegel zwischen dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Dabei ging es um die Beteiligung der Länder am Härtefallfonds für Selbständige und Kleinstunternehmer, Scholz pochte auf eine hälftige Beteiligung.

Söder sagte laut Teilnehmerangaben: „Was regen sie sich auf, dass ist doch nicht ihr Geld.“ Darauf Scholz: „Nein, es ist aber das Geld der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, über das sie so frei verfügen wollen.“

Söder daraufhin in Richtung Scholz: "Ich weiß nicht, was Sie getrunken haben, Sie sind hier nicht Kanzler." Er solle nicht so schelmisch grinsen, schimpft Söder weiter.

Bei der Pressekonferenz nach den Beratungen sagte Söder zu dem Streit, Scholz sei „sehr pointiert“ aufgetreten. Nach der Meinungsverschiedenheit hätten sie aber auch schon wieder miteinander gesprochen. „Ich will nicht sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber jetzt ist alles wieder gut“, sagte Söder. (Tsp)