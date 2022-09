„Souveränität innerhalb des nächsten Jahres“ Ex-US-General prognostiziert Rückeroberung annektierter Gebiete durch die Ukraine

Der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa (US Army Europe), Ben Hodges, beschreibt einen Sieg der Ukraine im nächsten Jahr als durchaus mögliches Szenario. „Alle Voraussetzungen sind gegeben, innerhalb des nächsten Jahres wieder vollständige Souveränität zu erlangen, einschließlich der Krim“, erklärte er gegenüber dem Online-Magazin „Newsweek“.

Russland besetze zwar weiterhin knapp 20 Prozent des ukrainischen Territoriums. Die Möglichkeiten für weitere Offensiven bei den russischen Truppen hingegen seien aber weitgehend ausgeschöpft.

Damit ein Sieg für die Ukraine aber tatsächlich möglich wird, braucht es laut Hodges weiterhin die Unterstützung durch den Westen. „Wir müssen offiziell erklären, dass wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, dass sie ihr gesamtes Territorium zurückbekommen“, so der ehemalige General.

Im Detail gehe es hier darum, die Forderungen der ukrainischen Regierung zu beachten und genau die Ausrüstung zu liefern, die in der Ukraine gebraucht wird.

Der Westen muss das erfüllen, was man fordert

„Die einzig relevante Zahl ist der erfüllte Anteil des Bedarfs“, so Hodges. Immer wieder erklären auch ukrainische Generäle, dass ein Sieg vor allem von der militärischen Unterstützung aus dem Westen abhängt.

Ein Abgeordneter des ukrainischen Parlaments, Oleksiy Honcharenko, bestätigte gegenüber „Newsweek“, dass sich der Ukraine-Krieg im nächsten Jahr entscheiden würde. „Wir brauchen bessere Luftabwehrsysteme und Raketen mit größerer Reichweite als die HIMARS-Raketen, die wir derzeit erhalten“, so Honcharenko.

Auch finanzielle Unterstützung sei für einen Sieg über die russischen Truppen von Bedeutung. Militärexperten erklären in den letzten Wochen ebenfalls dass der Zeitpunkt des Kriegsendes maßgeblich durch den Westen bestimmt werden könnte.

Die Ukraine meldet im Zuge ihrer Gegenoffensive in den letzten Tagen immer wieder Geländegewinne im Süden und Osten. „Die Ukraine hat ihr Land gerettet“, so beschreibt es Ben Hodges.

Das ukrainische Militär etwa teilte am Freitagmorgen mit, in der Nähe der Großstadt Charkiw im Osten versuchten russische Truppen, verletzte Soldaten und beschädigte militärische Ausrüstung wegzubringen.

Am Donnerstagabend hatte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache erklärt, die ukrainischen Streitkräfte hätten „Dutzende Ortschaften befreit“ und seit dem 1. September in Osten und Süden ein Gebiet von mehr als 1000 Quadratkilometern zurückerobert. (Tsp, Reuters)

