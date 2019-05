Die SPD hat in der Bremer Landtagswahl eine historische Schlappe einstecken müssen. Nach jüngsten ZDF-Prognosen kommen die Sozialdemokraten um den amtierenden Bürgermeister Carsten Sieling (60) auf 24,5 Prozent der Stimmen. Für die SPD ist dies das schlechteste Wahlergebnis im einzigen Bundesland, in dem sie seit mehr als 70 Jahren ungebrochen regiert. „Diese Zahlen sind durchaus enttäuschend", sagte Sieling nach Bekanntwerden der Hochrechnungen. Aber: "Wir gucken in die Zukunft und wollen gestalten."

Sielings Herausforderer Carsten Meyer-Heder (58) kommt demnach auf 26,5 Prozent und führt die CDU erstmals als stärkste Kraft in die Bürgerschaft, Bremens Landesparlament. "Wir wollen den Bürgermeister stellen", sagte Meyer-Heder am Sonntag in der ARD als Reaktion auf die Prognosen. Die CDU habe von den Wählern den Regierungsauftrag erhalten. Seine Partei werde "mit jedem reden und sondieren".

Die Grünen bleiben drittstärkste Kraft und können ihr Ergebnis von 15,1 Prozent auf 18,5 Prozent verbessern. Die Linke verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf zwölf Prozent. Die FDP muss leichte Verluste hinnehmen, scheint den Wiedereinzug mit sechs Prozent jedoch zu schaffen. Die AfD verschlechtert sich nach ZDF-Prognose leicht auf fünf Prozent. Eine Prognose der ARD hingegen sagt eine Verbesserung von 1,5 Prozentpunkten auf sieben Prozent voraus.

Besonderheit im Wahlsystem

Durch eine Eigenart des Bremer Wahlsystems ist der Einzug der AfD in die Bürgerschaft jedoch sehr wahrscheinlich: Um ins Landesparlament zu kommen reicht es, wenn eine Partei entweder in Bremen oder in Bremerhaven die Fünfprozenthürde knackt, auch wenn das landesweite Ergebnis weniger als fünf Prozent beträgt. In Bremerhaven liegt die AfD nach ARD-Prognose bei 9,5 Prozent. Die Bürger in Wut sinken landesweit leicht auf 2,5 Prozent, schaffen den Wiedereinzug durch ein voraussichtliches abschneiden von neun Prozent in Bremerhaven jedoch ebenfalls. Anders als im gesamten Bundesland ist die SPD in Bremerhaven mit 24,5 Prozent stärkste Kraft vor der CDU mit 21 Prozent. Darauf folgen die Grünen mit 17,5 Prozent, die Linke mit neun Prozent sowie die FDP mit 5,5 Prozent.

Für die bundesweit unter Druck stehende SPD ist die Bremer Wahl besonders bitter: Seit der ersten Bürgerschaftswahl 1946 hatte die bisher SPD jeden Urnengang für sich entscheiden können und mehrfach die absolute Mehrheit gestellt. 2015 hatte die SPD noch 32,8 Prozent erhalten, die CDU 22,4 Prozent. Sielings Vorgänger Jens Böhrnsen war daraufhin zurückgetreten. Sieling hat in einer ersten Reaktion persönliche Konsequenzen auf das schlechte Abschneiden seiner Partei ausgeschlossen.

Welche Koalition die kommenden vier Jahre das kleinste Bundesland regiert, müssen die Koalitionsverhandlungen zeigen. Meyer-Heder hatte sich im Wahlkampf immer wieder für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP ausgesprochen, die den vorläufigen Zahlen nach auf eine knappe Mehrheit kommt.

Sieling tendierte zu einer rot-rot-grünen Koalition mit der Linken. Auch diese Konstellation erreicht nach aktuellen Zahlen eine absolute Mehrheit. Die Spitzenkandidatin der Linken, Kristina Vogt, sprach sich am Sonntag ebenfalls dafür aus. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maike Schaefer, wollte sich nach Wahlschluss nicht auf eine Koalition festlegen und betonte, für jede Dreier-Konstellation offen zu sein.

AfD-Spitzenkandidat Frank Magnitz hatte im Vorfeld betont, ein Ergebnis "zehn Prozent plus x" anzuvisieren. Auf die veröffentlichten Prognosen reagierte er enttäuscht: "Ich hätte mehr erwartet", sagte er. Lencke Steiner, die für die FDP angetreten ist, sprach sich dem "Weser-Kurier" gegenüber für eine Jamaika-Koalition aus. 2015 sind die Liberalen wieder in die Bürgerschaft eingezogen, nachdem sie 2011 an der Fünfprozenthürde gescheitert waren.

Die Wahlbeteiligung soll deutlich höher ausgefallen sein als bei vorherigen Wahlen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts gaben bis 16 Uhr 46,9 Prozent der rund 478.000 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der vergangenen Wahl 2015 lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt mehr als elf Prozentpunkte niedriger. Insgesamt waren es knapp 50 Prozent. Eine ARD-Prognose beziffert die Beteiligung auf 66 Prozent.

Wegen des vergleichsweise komplizierten Wahlsystems in Bremen dauert es einige Zeit, bis verlässliche Zahlen vorliegen. Ein vorläufiges amtliches Endergebnis wird erst am Mittwoch veröffentlicht.