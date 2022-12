SPD zur Rentendebatte Scholz nicht gegen vorzeitigen Ruhestand

Die SPD ist dem Eindruck entgegen getreten, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seinem Vorstoß für ein höheres, tatsächliches Renteneintrittsalter die Möglichkeiten zum vorzeitigen Ruhestandsbeginn in Frage stellen wollte. „Es geht überhaupt nicht darum, eine neue Debatte aufzumachen in Bezug auf das Rentenalter", sagte Parteichefin Saskia Esken am Montag.

Es sei Scholz darum gegangen, „deutlich zu machen, dass wir angesichts des dramatischen Mangels an Arbeitskräften, den wir derzeit haben, auch älteren Beschäftigten Beschäftigungschancen ermöglichen müssen", sagte die Parteichefin. Derzeit sei es so, dass viele Ältere keine Arbeit mehr bekämen, wenn ein Unternehmen nicht mehr weiter mache.

Ich wünsche mir ein System, in dem die Menschen selbst entscheiden können, wie lange sie arbeiten wollen. Stephan Weil, sozialdemokratischer Ministerpräsident von Niedersachsen

Die Arbeitswelt sei für die Beschäftigung Älterer „nicht gut ausgerichtet“, kritisierte Esken: „Daran müssen wir etwas ändern, damit alle eine gute Chance haben, das reguläre Rentenalter zu erreichen."

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (ebenfalls SPD) sprach sich für ein flexibleres Rentensystem aus. „Am besten wäre ein System, in dem Menschen ab einem bestimmten Alter selbst entscheiden, wie lange und wie viel sie arbeiten wollen“, sagte er dem Tagesspiegel. „Ein solcher Teil-Ruhestand wäre ein flexibler Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Rente. Aber wer nicht mehr weiter arbeiten kann oder will, muss auch früher gehen und von seiner Rente leben können.“

