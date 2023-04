Spesen-Affäre bei der Jungen Union Ex-Landeschef zahlte private Reisen vom Verbandskonto

An einem Samstagabend im Februar kommen im Büro der Jungen Union in Hamburg drei Männer zusammen, ein vierter ist per Video zugeschaltet. Die Rechnungsprüfung steht an.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden