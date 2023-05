Star-Köchin Sarah Wiener im Interview „Ploppt noch ein veganes Bowl-Restaurant vor mir auf, kriege ich einen Schreikrampf“

Frau Wiener, Sie sind EU-Abgeordnete für die Grünen, beschäftigen sich mit dem Abbau von Pestiziden und wurden als Fernsehköchin bekannt. Wenn Sie an Ihre Kindheit in Wien zurückdenken, welches Gericht fällt Ihnen als Erstes ein?

Wahrscheinlich Grießbrei. Ich komme aus einer armen Familie. In meiner Erinnerung bin ich mit Grießbrei und Rama-Broten groß geworden.