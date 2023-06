Streit um das Selbstbestimmungsgesetz Großer Unmut, große Sorgen

Ein Samstag im Mai, Justizminister Marco Buschmann (FDP) steht im Dorint-Hotel in Bremen. Es geht um das Selbstbestimmungsgesetz, jenes Gesetz, das das veraltete und diskriminierende Transsexuellengesetz aus den 1980er-Jahren ablösen soll. Buschmann wird danach gefragt, warum es so lange dauert, das Gesetz zu verabschieden. Er holt weit aus.

Buschmann erklärt, wer trans-Personen sind, Menschen also, die zum Beispiel mit einem männlichen Körper geboren wurden, aber wissen, dass sie eine Frau sind. Während Buschmann redet, fängt in einer der hinteren Reihen ein Mann – breit, Bart, in seiner Männlichkeit fühlt er sich offenbar wohl – zu schnauben an.

Laut dem Gesetz, das die Ampel-Koalition in diesem Jahr verabschieden will, sollen Menschen ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt einfach ändern können. Für Menschen, die trans sind, ist es eine große Reform. Sie erspart ihnen Besuche bei Therapeutinnen und Ärzten, soll ihr Leben einfacher machen.

In Wirklichkeit gibt es diese Probleme nicht. Marco Buschmann, FDP-Justizminister

Es dauere so lange, weil „in sehr konservativen Kreisen“, eine Debatte aufgekommen sei, ob Menschen das Gesetz missbrauchen könnten, sagt Buschmann. Er zählt auf: Ein Vergewaltiger, der behaupte, er sei eine Frau, damit er ins Frauengefängnis käme. Männer, die sich Zugang zu Frauensaunen verschafften.

Das Selbstbestimmungsgesetz Das Selbstbestimmungsgesetz soll die Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen vereinfachen. Künftig reicht eine Selbstauskunft auf dem Standesamt aus, bisher waren dafür zwei psychiatrische Gutachten und ein Amtsgerichtsentscheid nötig. Die Änderung wird drei Monate nach der Erklärung wirksam, in der Zwischenzeit kann sie auch wieder zurückgenommen werden. Eine erneute Änderung ist frühestens nach einem Jahr möglich. In dem Gesetzentwurf, den das Justiz- und Familienministerium jetzt vorgelegt haben, sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen, etwa was den Sport, Quotenregelungen oder das Militär angeht.

Der Mann beginnt, wütend zu murmeln. Für Buschmann ist es eine schwierige Situation: Auch seine Kritiker glauben ihm, dass er sich ein progressives Gesetz wünscht. Aber Teile der Gesellschaft, auch der FDP-Basis, hadern damit. Sie sind aufgescheucht durch aufgeladene Debatten über Gendersternchen und Toiletten für alle Geschlechter. Buschmann weiß das, sie sitzen im Publikum. Er muss sie berücksichtigen.

Die Debatte sei „schwer erträglich“, sagt er, „in Wirklichkeit gibt es diese Probleme nicht“. „Wissen Sie, wozu das geführt hat? Dass Leute im Parlament nervös werden.“ Also habe er diese ganzen theoretischen Fälle lösen wollen. Deswegen habe er ins Gesetz geschrieben: „Bei der Frauensauna ändert sich nichts. Beim Strafvollzug ändert sich nichts“.

Betroffene hätten „massive Ängste vor neuen Ausschlüssen“

Doch das kritisieren Queerverbände. Personen, die trans sind, würde dabei „grundsätzliches Misstrauen“ entgegengebracht, das „Risiko für Diskriminierung und Ausgrenzung“ würde erhöht. Das befürchten nicht nur die Verbände, sondern auch Teile seiner eigenen Bundesregierung. Wie Sven Lehmann (Grüne), der Queerbeauftragter der Regierung und zeitgleich auch Parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium ist. Er war beteiligt an der Erarbeitung des Gesetzes.

In einem Papier kritisierte er nun die Passagen. Die Stellen im Gesetz würden bei Betroffenen „massive Ängste vor neuen Ausschlüssen“ auslösen, „auch angesichts transfeindlicher Entwicklungen überall auf der Welt“. Auch zuvor hatte er die Passagen in einem Tagesspiegel-Interview kritisiert.

Die Angst der trans-Community ist nicht unbegründet. Zuletzt hatte die Polizei in der Statistik zur „Politisch Motivierten Kriminalität“ angegeben, dass Straftaten aufgrund von sexueller Orientierung um knapp 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind.

Sven Lehmann hat das Gesetz mit erarbeitet, kritisiert es aber trotzdem. © dpa / Britta Pedersen

Die Sorgen der „sehr konservativen Kreise“ (Buschmann) sind eher Ängste, die emotional begründet sind. Mit Zahlen lassen sie sich nicht belegen, bislang gibt es laut Frauenhauskoordinierung zum Beispiel keine Fälle, in denen trans-Frauen Frauenhäuser missbräuchlich genutzt hätten.

Der queerpolitische Sprecher der SPD, Jan Plobner, fordert von Familienressort und Justizministerium nun die Überarbeitung des Gesetzes. Dem Tagesspiegel sagte er, das sei „notwendig“. Das Gesetz müsse dem Anspruch gerecht werden, „Teilhabe für trans-Personen zu erleichtern und staatliche Diskriminierung abzubauen“.

Buschmann steht zur Bestimmung über das Hausrecht

Doch Buschmann will das Gesetz nicht überarbeiten. „Das Selbstbestimmungsgesetz wird nur ein Erfolg, wenn es breite gesellschaftliche Akzeptanz findet. Deshalb stehe ich auch zu der Bestimmung über das Hausrecht“, sagte er dem Tagesspiegel. Über Details könne geredet werden, aber: „Für eine grundlegende Anpassung sehe ich keinen Anlass.“ Denn das Gesetz sei ein „Riesenfortschritt für die Betroffenen“, so Buschmann.

Es ist ausgerechnet Grünen-Urgestein Volker Beck, jahrzehntelanger Kämpfer für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben, der die Community zur Gelassenheit mahnt. Auf die Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft müsse reagiert werden. Er nennt den Vorschlag eine „wichtige Brücke“. „Wir müssen aufpassen, dass wir die Gesellschaft mitnehmen. Mit dem Kopf durch die Wand lässt sich Respekt für trans-Personen nicht durchsetzen“, sagte er dem Tagesspiegel. „Ich rate allen, die für trans-Rechte streiten, zu mehr Geschmeidigkeit in der Strategie.“