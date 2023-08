Tagesspiegel Plus Exklusiv Tarnfirma in Berlin? : Wie ein russisches Staatsmedium die Sanktionen umgehen könnte

Die Türschilder an der Berliner Zentrale hat die Videoagentur Ruptly bereits abmontiert. Bisherige Mitarbeiter heuern offenbar bei einem neuen Unternehmen an. Was steckt dahinter? Eine Spurensuche.