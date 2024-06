Nach Messerattacke in Mannheim Fünf politische Forderungen im Faktencheck

1. Propaganda im Netz bekämpfen

Auf TikTok ist nicht nur die AfD erfolgreich, auch Islamisten sprechen online vor allem junge Menschen an. Islamistische Influencer wie Abul Baraa oder Pierre Vogel referieren in beliebten Videos über Beziehungen und Alltagsfragen. Was leicht und lustig daherkommt, ist der Einstieg in starre Verhaltensvorschriften, Geschlechtertrennung und eine radikale Auslegung des Islams.

Im Verfassungsschutzbericht aus dem vergangenen Jahr heißt es: „Die salafistische Szene stellt weiterhin den ideologischen Unterbau für den Jihadismus dar.“ Und ein weichgespülter Salafismus lasse sich in sozialen Medien kaum von anderen islamistischen Strömungen unterscheiden.

Das Problem: Obwohl die Influencer weitgehend bekannt sind, ist es schwer, ihrer habhaft zu werden. Strafrechtlich relevante Propaganda verlagert sie in geschlossene Gruppen, etwa bei Telegram, oder direkt in Moscheen. Die Islamisten kennen die Grenzen der Meinungsfreiheit.

2. Abschiebungen nach Afghanistan

Der Täter von Mannheim kam offenbar 2013 als Teenager nach Deutschland. Ein Asylantrag des Jugendlichen wurde 2014 zwar wohl abgelehnt, abgeschoben wurde er vermutlich wegen seines Alters dennoch nicht.

Nun mehren sich wie so häufig nach solchen Taten die Forderungen nach mehr Abschiebungen, getreu dem Motto: Wäre der Mann nicht in Deutschland gewesen, wäre die Tat nicht geschehen. Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützen den Vorschlag des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD), schwerkriminelle Ausländer künftig auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.

Verurteilte Straftäter in Deutschland gehören ins Gefängnis. Hakan Demir, SPD-Migrationsexperte

Ist das wahrscheinlich? Schnelle Änderungen sind es zumindest nicht. Das Innenministerium erklärte, es prüfe Möglichkeiten, wie Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben werden könnten. Das Sicherheitsinteresse Deutschlands müsse überwiegen. Allerdings gilt Afghanistan nach wie vor als unsicheres Bürgerkriegsland ohne anerkannte Regierung, was Rückführungen schwierig bis unmöglich macht – es sei denn, die Bundesregierung bewertet diese beiden Punkte neu.

SPD-Migrationsexperte Hakan Demir sagte dem Tagesspiegel dazu: „Verurteilte Straftäter in Deutschland gehören ins Gefängnis.“ Wenn das Ausweisungsinteresse stärker sei als das Bleibeinteresse, sei eine Abschiebung grundsätzlich möglich. „Allerdings gilt für Afghanistan: Die Situation vor Ort ist menschenunwürdig. Und: Wir haben seit 2021 keine Botschaft in Kabul, und der Kontakt zu den Taliban begrenzt sich auf wenige Politikfelder wie humanitäre Hilfe.“ Demir betonte: „Abschiebungen nach Afghanistan lehne ich ab.“

Im Fall des Täters von Mannheim stellt sich die Frage, ob die grundsätzliche Möglichkeit einer Abschiebung nach Afghanistan etwas geändert hätte. Zwar soll er Videos eines Islamisten geteilt haben. Kriminell in Erscheinung getreten ist der 25-jährige Afghane aber zuvor offenbar nicht. Dafür hatte der Mann in Deutschland ein Kind bekommen, das die deutsche Staatsbürgerschaft hat – ein weiteres Abschiebehemmnis.

Unter den Asylbewerbern sind Afghanen derzeit die zweitgrößte Gruppe, nach Syrien. 2020 bis 2023 haben sich die Asylbewerberzahlen aus Afghanistan etwa verfünffacht. Rund 74 Prozent der Schutzsuchenden aus Afghanistan wurden als Flüchtlinge anerkannt, bekamen subsidiären Schutz oder unterlagen einem Abschiebeverbot. Anfang 2023 sprach die Bundesregierung von rund 24.000 ausreisepflichtigen Afghanen.

3. Den politischen Islam zurückdrängen

Eine weitere Forderung: Es müsse endlich mehr gegen den Einfluss konservativer bis islamistischer Islamgemeinschaften in Deutschland getan werden. In diesem Punkt hat sich in den vergangenen Jahren immerhin etwas bewegt. So wurden zunächst deutschlandweit mehrere Ausbildungsstätten für Imame geschaffen, damit die muslimischen Geistlichen nicht mehr zu Hunderten aus dem Ausland für eine begrenzte Zeit nach Deutschland reisen und danach wieder zurück in ihre Heimatländer.

Immer wieder im Fokus: der türkisch-islamische Moschee-Dachverband Ditib, hier seine Zentralmoschee in Köln. © dpa/Oliver Berg

Die größte Gruppe solcher Imame kommt aus der Türkei. Das Innenministerium einigte sich Ende vergangenen Jahres mit der türkischen Religionsbehörde Diyanet und der türkischen Religionsgemeinschaft Ditib darauf, in den nächsten Jahren die rund 1000 in Deutschland tätigen Diyanet-Prediger schrittweise durch Imame zu ersetzen, die in Deutschland ausgebildet wurden.

Fraglich ist allerdings, wie schnell das wirklich funktioniert. Die ersten Abschlussjahrgänge der entsprechenden Islamkollegs verzeichneten Absolventenzahlen zwischen zwanzig und dreißig Personen, von denen manche zudem gar keine Imame werden wollen. Auch Finanzierungsfragen sind nach wie vor ungeklärt.

4. Die Sicherheitsbehörden stärken

Es liegt auf der Hand: Nach einem so grausamen Messerangriff wird der Ruf nach mehr Sicherheit im Land laut. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich „zutiefst erschüttert“ und „unendlich traurig“ über den Tod des Polizisten, legte in Mannheim Blumen nieder. Faeser erklärte aber auch: „Wenn sich ein islamistisches Motiv bestätigt, dann zeigt das, wie stark wir weiter islamistischem Terror entgegentreten müssen. Unsere Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier und verstärken diesen Kampf weiter.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser legte am Ort der Mannheimer Messerattacke Blumen nieder. Zu konkreten Konsequenzen blieb sie bislang vage. © imago/epd/IMAGO/Tim Wegner

Den Kampf zu verstärken, impliziert eine Veränderung. Was sich konkret ändern soll, dazu bleibt die Innenministerin bislang vage. 2022 war indes der Expertenkreis Politischer Islamismus im Bundesinnenministerium aufgelöst worden. Experten hatten darin Islamismus aus wissenschaftlicher Perspektive analysiert und sollten als Beraterkreis für das Ministerium dienen. In der Folge hatten Islamexperten, aber auch die CDU Faeser aufgefordert, das Gremium wieder zu installieren.

Eine Sprecherin des Innenministeriums verwies auf Tagesspiegel-Anfrage unter anderem darauf, dass mittlerweile niemand mehr einen Deutschen Pass bekomme, der durch Judenhass oder Islamismus auffalle.

5. Schärfere Regeln gegen Messer

Die Messerattacke löste auch Forderungen nach schärferen Gesetzen zum Umgang mit Messern im öffentlichen Raum aus. Muss das Mitführen der potenziell tödlichen Waffe stärker reguliert werden? Entsprechende Forderungen gab es etwa aus der Union.

Das Innenministerium sieht hier keinen Änderungsbedarf. Der Umgang mit Messern sei bereits „stark reguliert“. Erwerb und Besitz bestimmter Messer sind demnach bereits verboten. So dürfen etwa feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimetern nicht außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks mitgeführt werden.

Ein Sprecher des Innenministeriums fügte jedoch hinzu, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits ein generelles Waffenverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschlagen habe. Einheitliche Regelungen dazu würden gerade geprüft. Der Deutsche Anwaltverein erklärte auf Anfrage des Tagesspiegels, einer Verschärfung bezüglich des Mitführens von Messern bedürfe es nicht. Die geltenden Normen reichten zur Ahndung aus. (mit dpa und AFP)