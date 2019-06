Im Fall des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den festgenommenen Tatverdächtigen übernommen. Der Fall habe eine besondere Bedeutung, ermittelt werde wegen Mordes mit einem politischen Motiv, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag.

Nach Informationen des Tagesspiegels handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den Rechtsextremisten Stephan E. Der 45-jährige, vorbestrafte Mann ist vermutlich dem Umfeld der militanten Neonazi-Gruppierung Combat 18 zuzuordnen.

Lübcke wurde am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses mit einem Kopfschuss getötet. Stephan E. soll nach Informationen des Tagesspiegels Lübcke wegen dessen Engagement für Flüchtlinge angegriffen haben. Der Tatverdächtige soll an einem Anschlag mit einer Rohrbombe auf ein Flüchtlingsheim beteiligt gewesen sein.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte Stephan E. in der Nacht zum vergangenen Sonnabend gegen 2 Uhr in Kassel festgenommen. Am Sonntag kam er in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren über eine DNA-Spur auf den Rechtsextremisten gekommen.

Der Mann ist den Sicherheitsbehörden schon lange bekannt, unter anderem wegen eines Angriffs auf eine Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 2009.