Der ukrainische Präsident und ehemalige TV-Serien-Star Wolodymyr Selenskyj versteht es, seine Botschaften medial geschickt zu verbreiten: In Videos, die in sozialen Netzwerken viele Aufrufe generieren, wendet er sich regelmäßig direkt an die kriegsgeplagte ukrainische Bevölkerung, seit die russische Armee im Februar 2022 ins Nachbarland einmarschierte. Am Sonntag verlieh Selenskyj eine Auszeichnung, die in den sozialen Medien rasche Verbreitung erfährt.

Im Beisein seines kanadischen Amtskollegen Justin Trudeau ehrte der Präsident Ukrainer, die Minen aufspüren und unschädlich machen – dabei verlieh Selenskyj eine Medaille an den Minensuchhund Patron und dessen Besitzer. Mehr als 200 Sprengstoffe soll der kleine Jack-Russell-Terrier in seinem Einsatzort, der nordöstlichen Stadt Tschernihiw, bereits gefunden und damit ihre Explosion verhindert haben.

Ein Minensuchhund als Vorbild

„Heute möchte ich jene ukrainischen Helden auszeichnen, die unser Land bereits von Minen befreien. Und zusammen mit unseren Helden auch einen wunderbaren kleinen Soldaten – Patron – der nicht nur hilft Sprengstoffe zu neutralisieren, sondern auch unseren Kindern die notwendigen Sicherheitsregeln in minengefährdeten Gebieten beibringt“, sagte Selenskyj laut Reuters.

Besonders in der Ukraine war der Hund Patron auch schon vor der Verleihung bekannt. Er ist ein Maskottchen für den Staatlichen Dienst für Notfallsituationen, einer ukrainischen Behörde, die Katastrophenschutz und Feuerwehr vereint – und die im Krieg gegen Russland eine Schlüsselrolle beim Schutz der Bevölkerung hat. Dank seiner Beliebtheit trägt der Jack-Russell-Terrier dazu bei, dass die ukrainische Bevölkerung über die Gefahr von vergrabenen russischen Landminen informiert wird.

In einem Video aus dem März 2022, das über den Twitter-Kanal der offiziellen ukrainischen Regierungsbehörde für „strategische Kommunikation und Information“ verbreitet wurde, ist Patron in Aktion zu sehen:

Auch andere Hunde wurden bereits geehrt

Patron ist nicht der erste in einem Krieg eingesetzte Spürhund, der eine Ehrung bekam. 2011 etwa erhielt der Labrador Sabi eine Tapferkeitsmedaille von der königlichen Gesellschaft für die Verhinderung von Gewalt gegen Tiere (RSPCA). Sabi war im Einsatz der australischen Armee und geriet zusammen mit Soldaten in einen Hinterhalt, anschließend schlug er sich ein ganzes Jahr allein durch, bis er gefunden und schließlich für seine Ausdauer und Stärke geehrt wurde.

2016 wurde die deutsche Schäferhündin Lucca für ihre Tapferkeit von der Tierhilfsorganisation People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) ausgezeichnet. Lucca schnüffelte sechs Jahre lang für die US-amerikanische Marine im Irak und in Afghanistan nach Bomben. 2012 verlor sie nach der Explosion eines Sprengkörpers ihren Vorderlauf.