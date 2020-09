Die Bundesregierung hat Tirol, Luxemburg und Tschechien wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ebenenfalls zu Risikogebieten erklärt. Das geht aus der Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, die am Freitagabend (Stand 19 Uhr) aktualisiert wurde. Am Mittwoch hatte der Bund bereits Regionen in elf Ländern der Europäischen Union auf die Liste gesetzt.

Seit Mittwoch sind die folgenden Gebiete hinzugekommen:

Dänemark: Region Hovedstaden

Frankreich: Regionen Bretagne, Centre-Val de Loire und Normandie

Irland: Region Dublin

Kroatien: Gespanschaft Lika-Senj

Luxemburg: das gesamte Land

Niederlande: Provinz Utrecht

Österreich: Bundesland Vorarlberg, BundeslandTirol

Portugal: Region (Großraum) Lissabon

Rumänien: Kreis Covasna

Slowenien: Region Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain)

Tschechien: das gesamte Land

Ungarn: Region Györ-Moson-Sopron

Für die Gebiete besteht nach Angaben des Robert-Koch Instituts ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2. Derzeit werden 15 der 27 EU-Staaten zumindest teilweise als Risikogebiet eingestuft. Spanien Tschechien und Luxemburg wurden vom RKI komplett zum Risikogebiet erklärt. Bis auf Polen wurden alle neun Nachbarländer Deutschlands als Risikogebiet eingestuft.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise einen Corona-Test machen lassen. Sobald das Auswärtige Amt auch eine Reisewarnung ausgesprochen hat, haben Reisende die Möglichkeit, den geplanten Urlaub kostenlos zu stornieren.

Das RKI stuft Regionen als Corona-Risikogebiet ein, wenn die Zahl der Neuinfektionen den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche übersteigt. (mit dpa)