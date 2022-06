Nahe dem Grenzzaun zwischen dem Westjordanland und Israel ist nach palästinensischen Angaben ein Palästinenser getötet worden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Mann sei von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag. Die israelische Armee erklärte, sie prüfe den Vorfall.

Bereits einen Tag zuvor sollen, bei einem Einsatz der israelischen Armee, in der Stadt Dschenin drei Palästinenser getötet. Israelische Soldaten hätten das Auto, in dem die drei Palästinenser saßen, beschossen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Freitag.

Acht weitere Menschen seien verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe es in der Umgebung „heftige Zusammenstöße“ gegeben.

Ende Mai war zudem die bekannte Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen worden. Die israelische Armee gab nun an, Abu Akleh sei nicht „absichtlich“ erschossen worden. Auch im Zuge der Beerdigung war es zu Gewalt seitens der israelischen Sicherheitskräfte gekommen.

Mehr zum Thema Bei Einsatz israelischer Soldaten gegen Palästinenser Al-Dschasira-Journalistin stirbt an Schussverletzung

Nach einer Reihe tödlicher Angriffe in Israel haben die israelischen Streitkräfte ihre Einsätze im Westjordanland in den vergangenen Monaten verstärkt, fast täglich fahnden sie dort nach Verdächtigen. (AFP)