6000 Meter - Trecker-Zug bildet „längsten Parkplatz Deutschlands“ Der Traktoren-Zug der protestierenden Bauern hat in Berlin eine Länge von rund 6000 Metern erreicht. Bis zu fünf Maschinen nebeneinander parkten zwischen Brandenburger Tor und Wundtstraße auf dem Kaiserdamm, wie ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Mittag berichtete.

Auf Twitter sprach die VIZ scherzhaft vom „längsten Parkplatz Deutschlands“. Aufgrund der Demo kam es zu massiven Verkehrseinschränkungen in ganz Berlin. Vor allem im Westteil ging streckenweise gar nichts mehr. Auch Busse und Straßenbahnen waren betroffen. (dpa)