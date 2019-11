Frische Milch direkt vom Erzeuger

„Ich habe 350 Liter pasteurisierte Milch in meinem Kühlfahrzeug dabei. Die verschenke ich heute, direkt vom Produzenten an den Verbraucher“, sagt Henk Heringa. In der dritten Generation führt er seinen Milchviehbetrieb und die Klietznicker Hofmolkerei im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Noch arbeiten acht Angestellte für ihn. „Es muss nicht nur weiter, sondern auch vorwärts gehen“, sagt Heringa. Er würde seinen Betrieb gern an eine vierte Generation übergeben.