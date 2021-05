Für die einen ist es der Anfang vom Ende, für die anderen eine Einstiegschance: Verglichen mit dem Höhepunkt von Mitte April hat der Bitcoin mehr als 40 Prozent seines Werts verloren. Ein Ende des Krypto-Booms bedeutet das aber nicht. Noch nicht. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls, wer die Gründe für den jüngsten Absturz und die für den rasanten Anstieg seit Herbst 2020 abgleicht.

Zunächst zum Boom: Der Clou des Bitcoin ist, dass er nicht beliebig vermehrbar ist. Es gibt eine maximale Anzahl – was gerade in der Coronakrise ein markantes Unterscheidungsmerkmal zu realen Währungen ist. Denn solange die Notenbanken die Märkte mit Geld fluten und die Zinsen niedrig lassen, werden die inflationären Tendenzen bei Anlagen wie Aktien und Immobilien bleiben. Gleiches gilt für Kryptowährungen. Sollten Bitcoin und Co. über ihre Funktion als Anlageobjekt hinaus noch weiter in den Zahlungskreislauf integriert werden, so wie bereits bei den Zahlungsdienstleistern Paypal, Square oder dem Autobauer Tesla, wären sie aus dem Alltag noch schwerer wegzudenken.

Die Risiken für den Kurs lassen sich benennen

Daraus ergibt sich aber auch die Erklärung für den Absturz. Denn die Talfahrt begann damit, dass Tesla-Chef Elon Musk Spekulationen nährte, er würde vom Bitcoin abrücken. Bestrebungen in China, gegen Kryptowährungen vorzugehen, ließen den Kurs dann endgültig einknicken.

Daraus lässt sich ableiten, was die Risiken für den Kurs sind: Erstens eine Änderung der Zinspolitik. Zweitens eine stärkere Regulierung oder die Schaffung staatlicher Kryptowährungen. Drittens: Rückschläge auf dem Weg zum alltäglichen Zahlungsmittel. Alle drei Risiken können mittelfristig Realität werden – dann wäre der Bitcoin tatsächlich gefährdet. Noch geht es über Debatten aber nicht hinaus. Und bis dahin wird der Kurs wieder steigen.