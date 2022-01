Die dänische Regierung peilt einem Medienbericht zufolge ein Ende sämtlicher Corona-Einschränkungen zum Monatsende an. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werde dies am Mittwoch voraussichtlich bekanntgeben, hieß es. Zuerst berichtete die dänische Tageszeitung „Jyllands-Posten“ unter Berufung auf mehrere Insider.

Die Omikron-Welle ist in Dänemark noch immer nicht gebrochen. Aktuell liegt die Inzidenz bei 4785. Damit verzeichnet Dänemark die zweithöchste Inzidenz in Europa. Nur auf der zur dänischen Krone gehörenden Inselgruppe Färöer gab es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mehr Neuinfektionen (8727).

Trotzdem will die Sozialdemokratin Frederiksen am Mittwoch wohl die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen verkünden – sofern es dafür politische Unterstützung gibt.

Diese Entscheidung gehe laut dem Bericht auf eine Empfehlung der Epidemiekommission zurück. Demnach habe die Kommission empfohlen, Corona nicht länger als Gefährdung für die Gesellschaft einzustufen.

Masken und Impfnachweise könnten überflüssig werden

Alle Maßnahmen, die zuvor aufgrund dieser Einstufung getroffen wurden, sollen somit zum 31. Januar enden. Dazu gehören etwa die Maskenpflicht in Innenräumen, der Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete und Einschränkungen für die Gastronomie.

Die Test- und Isolationsvorschriften bei der Einreise nach Dänemark sollten jedoch beibehalten werden. Zunächst für vier Wochen. Zuletzt wurden die Schutzmaßnahmen in Dänemark erneut eingeführt – und wieder gelockert.

Frederiksens Büro lehnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke schrieb auf Twitter, dass die Infektionszahlen weiterhin hoch seien, „aber unsere aktuelle Einschätzung ist, dass die Epidemie in naher Zukunft ihren Höhepunkt erreichen wird.“

Man habe die Zahl der Krankenhauseinweisungen gut im Griff, was darauf zurückzuführen sei, dass inzwischen 3,5 Millionen Dänen geboostert wurden und Omikron weniger schwerwiegend sei. 81 Prozent der Dänen sind zweifach geimpft, 60 Prozent haben bereits ihre dritte Impfung erhalten. Zum Vergleich: In Deutschland sind 75 Prozent zweifach und 50 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft.

Die Virologin Lone Simonsen von der Universität Roskilde hatte bereits zu Beginn des Jahres Zuversicht verbreitet. Im Frühjahr sei die Pandemie vorbei, vermutete sie. Außerdem werde bis Monatsende jeder zweite Däne Corona gehabt haben. Es sei also durchaus mit einer Art Herdenimmunität zu rechnen.