Trotz Rekord-Fallzahlen in Dänemark will die Regierung kommenden Monat alle Corona-Restriktionen aufheben. In einem Schreiben an Abgeordnete verkündete Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch, dass die Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die Gesellschaft ab dem 1. Februar gestrichen werden solle. Dies würde de facto die Aufhebung der derzeit geltenden nationalen Corona-Restriktionen bedeuten, wie etwa die Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten für Lokale.

Die Omikron-Welle ist in Dänemark allerdings noch immer nicht gebrochen. Aktuell liegt die Inzidenz bei 4785. Damit verzeichnet Dänemark die zweithöchste Inzidenz in Europa. Nur auf der zur dänischen Krone gehörenden Inselgruppe Färöer gab es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mehr Neuinfektionen (8727).

Heunicke begründete sein Vorhaben mit der hohen Corona-Impfquote in Dänemark. 3,5 Millionen Menschen und damit mit mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in Dänemark haben bereits eine Booster-Impfung erhalten, 81 Prozent der Dänen sind zweifach geimpft. Damit übertrifft das Land die Pläne der Gesundheitsbehörden. Zum Vergleich: In Deutschland sind 75 Prozent zweifach und 50 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft.

"Wir haben gute Kontrolle über die Hospitalisierungsraten," fügte der Minister hinzu. In Deutschlands Nachbarland hatte sich die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus früh ausgebreitet und die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf neue Höchststände ansteigen lassen. Heunicke schrieb auf Twitter, dass die Infektionszahlen weiterhin hoch seien, „aber unsere aktuelle Einschätzung ist, dass die Epidemie in naher Zukunft ihren Höhepunkt erreichen wird.“

Die Virologin Lone Simonsen von der Universität Roskilde hatte bereits zu Beginn des Jahres Zuversicht verbreitet. Im Frühjahr sei die Pandemie vorbei, vermutete sie. Außerdem werde bis Monatsende jeder zweite Däne Corona gehabt haben. Es sei also durchaus mit einer Art Herdenimmunität zu rechnen. (mit AFP)