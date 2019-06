Der Landesvorstand der Bremer Grünen strebt für das kleinste Bundesland eine rot-grün-rote Koalition an. Wie der Vorstand am Mittwochabend bekanntgab, will er einer am Donnerstagabend tagenden Landesmitgliederversammlung (LMV) vorschlagen, Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Linken aufzunehmen. Da die Bremer Parteibasis als eher linksorientiert gilt, dürfte die LMV diesem Vorschlag folgen.

Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die CDU erstmals seit 1946 die SPD überflügelt, wenn auch nur knapp mit 26,66 zu 24,94 Prozent. Die Union mit ihrem neuen Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder leitete daraus einen Regierungsauftrag ab und führte Sondierungsgespräche mit den Grünen (17,42 Prozent) und der FDP (5,95) über eine mögliche Jamaika-Koalition.

Parallel dazu lotete die SPD mit ihrem Bürgermeister und Spitzenkandidaten Carsten Sieling die Chancen eines rot-grün-roten Bündnisses aus. Die seit 2007 regierende rot-grüne Koalition hatte bei der Wahl ihre Mehrheit verloren, käme aber gemeinsam mit den Linken (11,32 Prozent) auf eine stabile Parlamentsmehrheit.

Mit der CDU zu koalieren, hatte die SPD kurz vor der Wahl ausgeschlossen. Die Entscheidung über die künftige Landesregierung liegt somit bei den Grünen. An der LMV können alle derzeit 850 Mitglieder teilnehmen. Ihr Beschluss ist bindend.

Rot-Grün-Rot hätte zusammen 49 von 84 Parlamentssitzen, Jamaika nur 45. Auch bei Umfragen hatten sich mehr Wähler für Rot-Grün-Rot als für Jamaika ausgesprochen. Allerdings hatte der CDU-Spitzenkandidat Meyer-Heder bei der gemischten Listen- und Personenwahl fast 60 Prozent mehr persönliche Stimmen als Amtsinhaber Sieling erhalten. Der Verband der Familienunternehmer setzte sich während der Sondierungsgespräche für Jamaika ein, die DGB-Gewerkschaften für Rot-Grün-Rot. Dieses Bündnis wäre die erste Regierungsbeteiligung der Linken in einem westdeutschen Bundesland. (Tsp)