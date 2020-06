US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken. Solange Deutschland nicht mehr Geld in die Nato einzahle, würden Truppen abgezogen. Trump bekräftigte bereits mehrfach erhobene Vorwürfe, wonach die Bundesregierung nicht so viel für Verteidigung ausgibt, wie es das Militärbündnis vorschreibe.

Der bisherige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell und der republikanische Präsident hatten im vergangenen Jahr mit einem Abzug gedroht. Begründet wurde das auch mit den deutschen Militärausgaben, die trotz Erhöhung noch weit unter dem Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. (Reuters/Tsp)