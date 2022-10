Ukraine-Invasion Tag 245 Die nächste Entscheidungsschlacht könnte in der Region Luhansk bevorstehen

Wieder blickt die Weltöffentlichkeit vor allem in den Süden der Ukraine, nach Cherson. Von dort kommen derzeit die schlagzeilenträchtigsten Nachrichten: die mögliche Sprengung des Staudamms Nowa Kachowka, russische Evakuierungsaktionen von Zivilisten, Meldungen über eine mögliche „schmutzige Bombe“ im AKW Saporischschja.

So war es schon im Sommer: Die Welt blickte nach Cherson, wo die Ukraine eine große Offensive ausgerufen hatte. Doch militärisch wichtiger waren, was viele übersahen: Die Vorbereitungen der ukrainischen Offensive im Nordosten des Landes, in Charkiw.

Ebenso weitreichend könnte sein, was derzeit in der Region Luhansk passiert. Dort rücken die Ukrainer langsam aber stetig auf zwei strategisch wichtige Städte vor, die eine Verteidigungslinie bilden: Kreminna und Svatove. Sie sind aktuell die Hauptstützpunkte der Russen an der Front im Nordosten. Dort finden sich auch Teile der Einheiten, die aus Charkiw geflohen sind, aber auch viele neu rekrutierte Soldaten. Wie viele Einheiten Russland dort genau zusammengezogen hat, lässt sich nicht seriös beziffern.

Sicher dagegen ist: Fällt eine der beiden Städte wieder an die Ukraine, würde das die gesamte Frontlinie im Norden von Luhansk schwächen. Schon jetzt steht die Verbindungsstraße P66 zwischen Kreminna und Svatove unter ukrainischem Feuer, Kiews Einheiten sind bis auf wenige Kilometer an die Straße herangerückt. Russische Social-Media-Kanäle meldeten heute heftige Kämpfe in der Nähe der beiden Städte.

Fällt Kreminna oder Svatove, wäre der nächste Schritt wohl eine Einkesselung der in russischer Hand verbliebenen Stadt. Beobachter gehen davon aus, dass das den Ukrainern die Möglichkeit für weitere vergleichsweise große Gebietsgewinne ermöglichen würde, weil die nächste Verteidigungslinie der Russen weit in der Region Luhansk liegt.

Ein interessantes Detail: Den Verteidigungswall, den die Söldnergruppe Wagner derzeit in Luhansk errichtet, verläuft weitgehend an den Grenzen vom 24. Februar. Beobachter spekulierten in den vergangenen Tagen, ob sich Russland damit schon auf einen größeren Rückzug in Luhansk vorbereitet.

