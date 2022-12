Ukraine-Invasion Tag 287 Warum Kämpfer aus Russland Kiew unterstützen

Seit Beginn des Krieges unterstützen ausländische Kämpfer die Ukraine, im Sommer war von 55 Nationen die Rede. Darunter befinden sich auch Kämpfer aus Russland. Der US-Sender CNN hat nun mit einigen von ihnen gesprochen, was sie zu dieser Entscheidung bewegt hat (Quelle hier).

Einer von ihnen ist „Caesar“, der in Bachmut kämpft. „Vom ersten Tag des Krieges an sagte mir mein Herz (...), dass ich hier sein muss, um das ukrainische Volk zu verteidigen“, sagte er dem Sender. Es habe allerdings Monate gedauert, bis er mit seiner Familie Russland verlassen und sich der ukrainischen Fremdenlegion anschließen konnte.

Trotz der heftigen Kämpfe habe er seine Entscheidung nicht bereut. „Ja, ich töte meine Landsleute, aber sie sind zu Kriminellen geworden“, erklärt er. „Sie sind in ein fremdes Land gekommen, um zu rauben, zu töten und zu zerstören. Sie töten Zivilisten, Kinder und Frauen.“ Dem müsse er entgegentreten.

Ein anderer Kämpfer namens „Silent“ sagte CNN: „Ich kam Anfang Februar in die Ukraine, um meine Verwandten zu besuchen. Ich blieb hier und der Krieg begann.“ Er sagt, er sei dem ukrainischen Militär beigetreten, kurz nachdem er die Gräueltaten russischer Soldaten in den Vororten von Bucha, Irpin und Borodianka vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt Kiew gesehen hatte. „Leichen, Kinder, Frauen, Hinrichtungen ... Wenn man das mit eigenen Augen sieht, steht natürlich alles Kopf“, sagte er und fügte hinzu: „Ich beschloss, bis zum Ende hier zu bleiben und mich der Legion anzuschließen.“

Nicht alle der Kämpfer konnten aber Russland mit ihrer Familie verlassen. So wie „Vinnie“. Er will sein Gesicht nicht zeigen, denn er fürchtet um die Sicherheit seiner Familie in der Heimat. Aber für sie kämpft er auch, wie er sagt, für sie und für ihre Zukunft.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages

Spezialkräfte des ukrainischen Militärs sollen die Angriffe auf Militärstützpunkte in Russland vom Montag mit Drohnen vor Ort koordiniert haben . Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf einen hochrangigen anonymen Beamten in Kiew. Am Dienstag meldet Russland zudem die Explosion eines Öltanks in Kursk. Mehr dazu erfahren Sie hier.

