Ukraine-Krieg einer der Hauptgründe Bedrohungslage im Cyberraum so hoch wie nie zuvor

Vor einigen Tagen sollte in der Bundespressekonferenz der Lagebericht des Bundesamtes für Informationssicherheit (BSI) vorgestellt werden. Thema: Die Bedrohungslage 2022. Durch die Freistellung des BSI-Präsidenten Arne Schönbohm wurde die Pressekonferenz abgesagt, der Lagebericht wurde am Dienstag durch das BSI versandt.

Daraus geht hervor: Die Gefährdungslage im Cyberraum ist so hoch wie nie zuvor. Von Juni 2021 bis Mai 2022 habe sich die Situation weiter zugespitzt. Einer der Hauptgründe dafür ist der Ukraine-Krieg, der auch in Deutschland die Cyberlage verändert hat. Im Jahr 2021 seien über 20.000 Schwachstellen in Software-Produkten registriert worden, das entspräche einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte dazu im Pressestatement: „Die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anhaltend erhöhte Cyberbedrohungslage erfordert eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in unsere Cybersicherheit.“

Die wesentlichen Ziele dafür hatte sie dieses Jahr mit der Cybersicherheitsagenda des Innenministeriums vorgestellt Dazu gehört unter anderem der Ausbau des BSI zur Zentralstelle und die Verbesserung der Abwehrfähigkeiten gegen Cyberangriffe.

Vizepräsident des BSI Dr. Gerhard Schabhüser, der seit der Causa Schönbohm für die öffentlichen Auftritte zuständig ist, gab in der Pressemitteilung bekannt: „Die Bedrohungslage im Cyberraum ist angespannt, dynamisch und vielfältig und damit so hoch wie nie. In einer digitalisierten Welt hängt das Wohlergehen der Bevölkerung stärker als jemals zuvor davon ab, wie gut wir uns gegen IT-Sicherheitsvorfälle gerüstet haben.“

Jedes Computersystem, das nicht gehackt werden könne, jede digitale Dienstleistung, die nicht gestört werden könne, trage zu einer funktionierenden digital vernetzten Gesellschaft bei.

Zur Startseite