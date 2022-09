Umlage, Atomkraft, Kosten Die vielen Tücken der Uniper-Rettung

Für einen Moment kann sogar Robert Habeck lachen. Eben hat der Vizekanzler die russische Teilmobilmachung verurteilt und danach die Verstaatlichung des größten deutschen Energieversorgers Uniper angekündigt. Der Krieg in der Ukraine eskaliert weiter und in Deutschland muss die Ampel-Regierung mit immer neuen Milliarden immer größere Teile des Energiemarkts unter ihre Kontrolle nehmen. Dann stellt in der Pressekonferenz ein Journalist aus dem Homeoffice eine Frage. Seine Tonspur ist jedoch auf Hochgeschwindigkeit eingestellt, er klingt wie Micky Maus. Habeck grinst.

Ansonsten ist es ein weiterer angespannter Moment für den Wirtschaftsminister an diesem Mittwochmorgen. Mit einer Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro übernimmt der Bund 99 Prozent des kriselnden Energiekonzerns, der erst im Juli mehrere Milliarden von der Bundesregierung erhalten hatte. „Für Uniper hat sich die Situation dramatisch verändert“, sagte Habeck und verwies auf die gestiegenen Gas-Preise und den kompletten Lieferstopp aus Russland. Das Unternehmen habe rund 50 Prozent seiner Geschäfte in Russland gemacht und sei bei 40 Prozent der deutschen Haushalte für die Gasversorgung zuständig. „Der Zwang zum Handeln war gegeben“, sagte Habeck zu der Verstaatlichung, ein Zusammenbrechen des Gasmarkts müsse verhindert werden.

Mit der Uniper-Entscheidung rückt jedoch auch die Gasumlage wieder in den Fokus. Das umstrittene Instrument soll eigentlich ab Oktober in Kraft treten, um Gas-Importeure zu stützen. 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollen Gaskunden künftig zunächst zusätzlich zahlen. Doch mit Uniper als Staatsunternehmen käme eine solche Umlage per Verordnung einer Steuererhöhung gleich.

Keine Umlage ist keine Lösung. Robert Habeck

„Die Gasumlage kommt“, sagte Habeck am Mittwoch – ob sie Bestand hat, weiß aber noch nicht einmal der Minister. „Die finanzverfassungsrechtliche Prüfungen laufen“, sagte Habeck und verwies auf eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium. „Das ist eine sehr relevante, sehr wichtige Frage“, sagte Habeck. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, er sprach aber bereits von einer „Brücke“. Für den Fall, dass die Umlage nicht mehr erhoben werden kann, müsse sofort eine andere Lösung gefunden werden, um auch die anderen Energieversorger wie Sefe oder VNG zu stützen. „Keine Umlage ist keine Lösung“, sagte Habeck.

Robert Habeck hat Zweifel an der Gasumlage. © Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dem widersprach ausgerechnet Finanzminister Christian Lindner (FDP) „Es gibt keine weitere Prüfung, sie ist abgeschlossen“, sagte Lindner, der kein zusätzliches Steuergeld für die Rettung der Energieversorger in die Hand nehmen will. Das Ergebnis der Prüfung sei allgemein in der Regierung bekannt: „Vergangene Woche Freitag hat die Bundesregierung entschieden, dass sie keine Rechtsbedenken gegenüber der Gasumlage hat – auch im Falle einer Verstaatlichung von Uniper.“ Das Wirtschaftsministerium forderte dagegen von Lindner ein schriftliches, juristische Gutachten.

Doch auch aus der SPD mehren sich nun die kritischen Stimmen an dem Instrument. „Die rechtlichen Zweifel an einer Gasumlage steigen damit enorm“, sagte der Vize-Fraktionschef der Sozialdemokraten, Matthias Miersch. Statt eines juristisch „hoch unsicheren und einseitigen Instruments“ einer Gasumlage sollten für die Finanzierung die Abschöpfung von Übergewinnen im Strombereich, Haushaltsmittel und ein Energiesoli erfolgen.

Im Bundestag platzt Habeck der Kragen

Auch die Opposition griff erneut die Umlage an. „Diese Gasumlage muss weg“, forderte der Vize-Fraktionschef der Union, Andreas Jung, im Bundestag. „Sie war von vornherein völlig falsch aufgegleist, ist in der Umsetzung total verkorkst und mit der Verstaatlichung ist sie auch rechtlich infrage gestellt“, sagte Jung.

Das sei keine Politik, warf Habeck sichtlich erbost der Union vor. „Sie sind die Muss-Weg-Opposition“, sagte er im Bundestag am Nachmittag. Die Union habe keine Lösungen. „Sie stellen sich hier hin mit plumpen Forderungen“, sagte Habeck.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Doch auch die Linke forderte ein Ende der Gasumlage. „Dass der Wirtschaftsminister trotz Verstaatlichung und trotz ernsthafter rechtlicher Bedenken an der ungerechten Gasumlage festhält, macht dann doch fassungslos“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Leye. Statt über die Umlage müssten die Ersatzbeschaffungskosten der Importeure aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Uniper ist im Kern ein Unternehmen, das sich auf die Energieversorgung des letzten Jahrhunderts konzentriert hat – dreckig und gefährlich. Jürgen Trittin

Abseits der Umlage steckt für FDP und Grüne in der Uniper-Entscheidung eine Menge schmerzhafter Ironie. Für die Liberalen stellt die Verstaatlichung einen schmerzhaften Eingriff in den Markt dar. Eine „bittere Pille“ nannte Lukas Köhler, Vize-Fraktionschef der FDP, die Verstaatlichung. Sobald es die Situation zulasse, müsse Uniper privatisiert werden.

Zu Uniper gehören auch russische Kohle- und Gaskraftwerke

Doch bis Uniper wieder auf stabilen Beinen steht, dürfte es dauern. 12,3 Milliarden Euro hat das Unternehmen allein im ersten Halbjahr an Verlust eingefahren. „Uniper ist im Kern ein Unternehmen, das sich auf die Energieversorgung des letzten Jahrhunderts konzentriert hat – dreckig und gefährlich“, kritisiert der frühere Umweltminister Jürgen Trittin.

Jürgen Trittin. © Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Tatsächlich übernimmt der Bund durch die Uniper-Verstaatlichung auch Beteiligungen an drei schwedischen Atomkraftwerken. Dabei will die Ampel-Koalition trotz Energiekrise am vereinbarten Ausstieg aus der heimischen Atomkraft zum Jahreswechsel festhalten. Über die Uniper-Tochter Unipro hält Deutschland zudem nun auch fünf Gas- und Kohlekraftwerke in Zentralrussland. „Unsere Kraftwerke decken rund fünf Prozent des landesweiten Strombedarfs“, heißt es auf der Uniper-Seite.

Für Grünen-Politiker Trittin ein Zustand, der schnell beendet werde müsse. „Es ist ganz offensichtlich, dass ein Land wie Deutschland, das sowohl aus Atom aussteigt, als auch eine dekarbonisierte Energieversorgung vorantreibt, nicht an anderer Stelle AKW und Kohlekraftwerke betreiben kann“, sagte er dem Tagesspiegel. Zwar müsse Uniper stabilisiert werden. „Die Beteiligungen in Russland und an Kohle- und Atomkraftwerken müssen sobald wie irgend vertretbar veräußert werden“, so Trittin.

Die Ampel scheint aber in dieser Frage uneins. FDP-Politiker Köher zog jedenfalls einen gegensätzlichen Schluss: „Eine Laufzeitverlängerung der drei deutschen Kernkraftwerke weiter abzulehnen wird damit zunehmend absurder.“

Zur Startseite