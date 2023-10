„Unverantwortlichen Asyl-Migrationspolitik“ Weidel gegen Aufnahme von Geflüchteten aus Gaza

AfD-Chefin Alice Weidel hat sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen im Zuge des Krieges in Nahost ausgesprochen. „Als Folge (...) des Terrorangriffs der Hamas auf Israel droht ein weiterer Flüchtlingsstrom aus Gaza und aus dem Nahen Osten“, sagte sie am Dienstag vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

„Hier fordern wir als AfD-Fraktion von dem Kanzleramt eine klare Ansage, dass Deutschland keine Migranten aus Gaza und aus dem Nahen Osten mehr aufnehmen wird.“ Zur Frage pro palästinensischer Kundgebungen im Land sagte Weidel, dies sei Ausfluss einer „unverantwortlichen Asyl-Migrationspolitik“ und kritisierte in dem Zusammenhang die aktuelle und die Vorgängerregierung.

Weidels Co-Chef Tino Chrupalla sagte, man verurteile die Angriffe der Hamas auf Israel aufs Schärfste, „und natürlich hat Israel auch das Recht, sich hier zu verteidigen“. Für die Morde an Zivilisten gebe es überhaupt keine Rechtfertigung. Auf Nachfrage, wie weit dieses Recht reiche, und mit Blick auf eine mögliche Bodenoffensive Israels sagte Chrupalla, gerechtfertigt sei, dass diejenigen, die für den Terrorangriff verantwortlich seien, zur Rechenschaft gezogen würden. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber wichtig ist natürlich auch in diesem Konflikt, in diesem Krieg, dass jetzt die Diplomatie walten muss“.

Parteimitglieder hatten Chrupalla kritisiert, nachdem er im Netzwerk X (früher Twitter) nach dem Terrorangriff geschrieben hatte: „Der Angriff der Hamas auf Israel ist zu verurteilen. Ich trauere um alle Kriegstote. Jetzt müssen die Staaten der Region auf Deeskalation setzen, um einen Flächenbrand abzuwenden. Diplomatie ist das Gebot der Stunde.“ (dpa)