„Verändern zweifellos die Pläne“ Ukrainischer Oberst schildert, wie Irans Kamikaze-Drohnen zur Gefahr werden

Durch den Einsatz von iranischen Drohnen hat Russland mehrere schwere Angriffe in der nordöstlichen Region Charkiw durchgeführt. Wie ukrainische Kommandeure beschreiben, seien in der vergangenen Woche mehrere Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed-136, die in russische Farben umlackiert und als „Geranium 2“ beschriftet wurden, über die ukrainischen Panzer- und Artilleriestellungen hinweggeflogen, berichtet das „Wall Street Journal“.

Ukrainischen Angaben zufolge ist dies der erste groß angelegte Einsatz eines ausländischen Waffensystems auf russischer Seite seit Beginn des Krieges. Allein in seinem Einsatzgebiet hätten die iranischen Drohnen vier Panzerhaubitzen sowie zwei Schützenpanzer zerstört, sagte Oberst Rodion Kulagin, Artilleriekommandeur der 92. Brigade der ukrainischen Armee, der US-Zeitung.

„In anderen Gebieten verfügen die Russen über eine überwältigende Feuerkraft der Artillerie, mit der sie zurechtkommen“, so Kulagin. Nach den Gebietsgewinnen der ukrainischen Armee in Charkiw hätten die russischen Streitkräfte diesen Artillerievorteil im Nordosten nicht mehr. „Deshalb haben sie begonnen, auf diese Drohnen zurückzugreifen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed-136 fliegen meist paarweise und schlagen dann auf ihre Ziele ein. Da sie relativ klein sind und niedrig fliegen, seien die ausländischen Drohnen schwer mit den ukrainischen Luftabwehrsystemen auzuspüren, so der Kommandeur.

Am vergangenen Dienstag war der Einsatz der Drohnen im Ukraine-Krieg erstmals bildlich nachgewiesen worden. Fotos zeigten eine zerstörte Shahed-136, die vermutlich explodiert war.

Wann und wo die Bilder gemacht wurden, ließ sich zunächst nicht bestätigen. Einen Tag später berichtete das britische Verteidigungsministerium, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmalig iranische Drohnen in der Ukraine anwende.

Laut Kulagin habe Russland vor dem derzeitigen Einsatz einen Test mit den iranischen Drohnen durchgeführt. Getroffen worden sei dabei eine Haubitze des Typs M777. Diese werden von den USA an die Ukraine geliefert. Eine weitere Drohne, die wohl fehlschlug, hätten die ukrainischen Truppen bergen können.

Iranische Drohnen bieten Russland ein „starkes Gegengewicht“

Experten gehen davon aus, dass die ausländischen Drohnen - anders als die bisher eher schwachen Drohnentechnologien Russlands - den weiteren Kriegsverlauf deutlich beeinflussen werden. Die Shahed-136 biete Russland ein „starkes Gegengewicht“ zu Waffensystemen wie die von den USA zur Verfügung gestellten Raketenwerfer des Typ Himars, sagte Scott Crino, Gründer des Consulting-Unternehmens Red Six Solutions, dem „Wall Street Journal“.

„Die Anwesenheit der Shahed-136 im Ukraine-Krieg verändert zweifellos die operativen Pläne Kiews.“ Allein die schiere Größe des ukrainischen Schlachtfeldes mache es schwer, sich gegen die Shahed-136 zu verteidigen. Zudem hätten die Drohnen laut Crino eine hohe Zielgenauigkeit: „Wenn eine Shahed einmal ein Ziel erfasst hat, ist sie schwer zu stoppen.“

Um die iranischen Drohnenlieferungen an Russland zu unterbinden, hofft Oberst Kulagin auf fortschrittlichere Drohnentechnologien aus den USA und von ihren Verbündeten. Zu solchen Lieferungen hat sich das Land derzeit nicht geäußert.

Bereits im Juli warnten erste US-Sicherheitsberater, dass Russland womöglich Hunderte Drohnen aus dem Iran einkaufe. Damals bestritt das iranische Außenministerium das Vorhaben. Moskau hat sich bislang nicht öffentlich zu einem Kauf iranischer Drohnen geäußert.

Zur Startseite