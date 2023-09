„Verantwortung der CDU“ Lindner kritisiert die Abstimmung in Thüringen, aber sieht keine Schuld bei der FDP

FDP-Chef Christian Lindner hat die gemeinsame Abstimmung der CDU, seiner Partei und der AfD im thüringischen Landtag kritisiert und der Union dafür die Schuld gegeben. Dass der Antrag mit den Stimmen der AfD beschlossen worden ist, sei „kein gutes Signal“, sagte Lindner auf einer Live-Interviewveranstaltung der „Augsburger Allgemeinen“ am Donnerstagabend in Augsburg.

Kritik am Abstimmungsverhalten der FDP wollte er nicht geltend lassen und machte stattdessen die Union verantwortlich:. „Jetzt wollen wir Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Es war ein Antrag der CDU-Landtagsfraktion“, sagte Lindner: „Deshalb ist das jetzt die Verantwortung der CDU.“

Dem guten Anliegen, die Grunderwerbsteuer zu senken, damit Menschen leichter Eigentum leichter erwerben können, sei damit kein Gefallen getan worden, so der Bundesfinanzminister weiter.

Deutlichere Worte fand Torsten Herbst, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Er sagte dem Tagesspiegel: „Mit der völkisch-rassistischen AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Ihr eigenes Verhalten sollten sich Demokraten nicht von der AfD diktieren lassen - sonst würde ausgerechnet diese Partei die politische Agenda bestimmen.“



Dem widersprach CDU-Chef Friedrich Merz, der an dem Vorstoß seiner Partei keinen Anstoß nahm. Vor der Abstimmung sagte e im RTL-Frühstücksfernsehen: „Wenn die SPD und die Grünen, so wie sie es hier in Berlin ja auch beschlossen haben, der Sache zustimmen, gibt es eine Mehrheit auch ohne die AfD.“

„Wir machen das, was wir in den Landtagen wie auch im Deutschen Bundestag diskutieren, nicht von anderen Fraktionen abhängig“, so Merz weiter.

Die AfD bejubelte die Abstimmung. Die Parteivorsitzende Alice Weidel schrieb auf X: „Merz‘ Brandmauer ist Geschichte - und Thüringen erst der Anfang. Es wird Zeit, dem demokratischen Willen der Bürger überall in Deutschland zu entsprechen.“

Der Linken-Regierungschef Ramelow, der in Geschäfte in Thüringen ohne eine Mehrheit seiner rot-rot-grünen Koalition führt, sprach von einem „Pakt mit dem Teufel“.(tf)