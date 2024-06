Verbindungen nach Moskau? Wer hinter den Videos von den Protesten gegen Israel steckt

Ein Mittwochnachmittag, Ende Mai. Erste Meldungen über eine Besetzung der Humboldt-Universität durch pro-palästinensische Studierende laufen über die Nachrichten-Ticker. Während Redaktionen Reporter nach Berlin-Mitte entsenden, ist „Red“ schon längst da.

Die linke Nachrichtenplattform, die sich als Verbreiter der Stimmen „unterdrückter Völker“ versteht, ist live dabei, als Demonstranten damit beginnen, das sozialwissenschaftliche Institut der Humboldt-Universität zu verbarrikadieren.

Der Gründer von „Red“, Hüseyin Doğru, postet bereits kurz nach Beginn der Aktion erste Videos aus dem Inneren des Gebäudes auf seinem X-Account. Auf dem Instagram-Kanal der Plattform sind Szenen zu sehen, in denen Studierende die Wände der Räume mit später viel diskutierten Parolen beschmieren. Andere Einstellungen zeigen Besetzer, die Möbel vor Türen schieben, um diese zuzustellen.

Kein anderes Medium ist zu diesem Zeitpunkt im Inneren des HU-Gebäudes. Wie auch? Um so nah dran zu sein, muss man als Journalist vorher informiert worden sein.

Das Medium „Red“ berichtete „exklusiv“ vom Beginn der Besetzung eines Gebäudes in der Humboldt-Universität, wie dieser Instagram-Post zeigt. © screenshot/instagram/redstreamnet

Im Laufe der Besetzung, die sich bis zum folgenden Abend zieht, dürfen lediglich zwei weitere Reporter - vom „Neuen Deutschland“ und der „Berliner Zeitung“ – das Innere des Gebäudes betreten. Alle anderen Medien, darunter auch der Tagesspiegel, sind laut den Demonstranten unerwünscht. „Red“ hingegen berichtet kontinuierlich aus dem Gebäude.

War „Red“ vorab über die Besetzung informiert?

Noch ein weiteres Detail legt nahe, dass „Red“ tatsächlich von Beginn an in die Besetzungspläne der HU eingeweiht war. Mehrere Videos der Proteste werden von dem Instagram-Account als sogenannte „Handshake“-Posts abgesetzt. Das bedeutet, dass mehrere Kanäle den identischen Beitrag gleichzeitig veröffentlichen, es muss also eine Absprache geben.

Einer der Kanäle, auf denen „Red“-Clips der Besetzung zur selben Zeit geteilt werden, ist der Account der „Student Coalition“. Die Gruppe gilt als eine der maßgeblichen Koordinatorinnen der pro-palästinensischen Proteste an Berliner Hochschulen.

Im sozialwissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität sind nach dem Ende der Besetzung durch propalästinensische Aktivisten noch deren Graffiti und Parolen zu sehen. © REUTERS/Jens Kalaene

Doch wer steckt hinter der Nachrichtenplattform, die offenbar Hand in Hand mit der pro-palästinensischen Szene der Hauptstadt arbeitet? Nach Tagesspiegel-Recherchen führt die Spur zu einem russischen Propagandanetzwerk.

Nachfolger eines Unternehmens, das Russlands Staatsmedien gehörte?

Deutsche Sicherheitskreise gehen davon aus, dass „Red“ der „Nachfolger von Redfish“ sei, wie der Tagesspiegel erfuhr. Die Videoplattform „Redfish“ gehörte zu Russlands Staatsmedien rund um den Sender RT. Sie war laut Handelsregister im Besitz der Videoagentur Ruptly, die wiederum einer staatlichen Medienholding in Moskau gehört.

Neue Videoplattform Die Videoplattform „Red“ setzt auf viralen Content aus radikal linker Perspektive. In der Selbstbeschreibung der Plattform heißt es, das Unternehmen stehe für „revolutionäre, erzieherische Dokumentarfilme“. Die englischsprachigen Inhalte zielen auf ein internationales Publikum. Wer das Medium finanziert, ist nicht bekannt.



„Redfish“ zielte ausdrücklich auf ein junges, linkes Publikum, die Inhalte wurden vor allem über die sozialen Medien verbreitet – offenbar mit Erfolg: Hunderttausende folgten den Accounts von „Redfish“. Auf den ersten Blick war nicht erkennbar, dass die Videos in Wirklichkeit von einem russischen Staatsmedium stammten.

Wenige Wochen nach Russlands Großangriff auf die Ukraine 2022 sollen die Konten von „Redfish“ eingefroren worden sein. So jedenfalls berichtete es Doğru damals, der auch bei diesem Unternehmen eine Schlüsselrolle spielte. Die russische Medienholding, die Ruptly und damit auch „Redfish“ kontrollierte, steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Ob die Videoplattform überhaupt weitermachen könnte, schien ungewiss.

Das Ausmaß der Schäden in einem Gebäude der Humboldt-Universität wurde erst nach dem Ende der Besetzung deutlich. © REUTERS/Jens Kalaene

Am 22. November 2022 wird eine Firma in Istanbul gegründet. Die AFA Medya soll sich der Produktion von Videos und Fernsehbeiträgen widmen. Das geht aus dem Istanbuler Handelsregister hervor, das der Tagesspiegel einsehen konnte. Doğru wird als Vorstandschef der Aktiengesellschaft und auch als ihr einziger gesetzlicher Vertreter genannt. Wem die Firma gehört, geht aus dem Register nicht hervor.

Ein paar Wochen später wird die Webseite thered.stream registriert. Für den Inhalt verantwortlich ist laut Impressum die Firma AFA Medya. Im Januar 2023 startet „Red“ mit einem X-Account. Während es dort mit der Arbeit losgeht, wird „Redfish“ abgewickelt, die Einstellung wird im Februar 2023 verkündet. Die Liquidation der Firma ist die Aufgabe von Hüseyin Doğru, wie aus dem deutschen Handelsregister hervorgeht.

„Red“ übernahm den Telegram-Kanal von „Redfish“

Einige Wochen später wird wieder eine Nachricht auf dem Telegram-Kanal von „Redfish“ veröffentlicht. Dessen Eigentümer hätten zugestimmt, ihren Kanal dem Team von „Red“ zu überlassen, heißt es. Von nun an postet die neue Videoplattform auf demselben Kanal – ein Hinweis darauf, dass es sich offenbar um die Fortführung des alten Projekts unter neuem Namen handeln könnte.

„Red“ tritt auf seiner Webseite dem Verdacht entgegen, es handele sich um eine Fortführung von „Redfish“. Es seien „zwei verschiedene Unternehmen“. Neben Doğru hätten „einige andere Teammitglieder“ vorher für „Redfish“ gearbeitet.

Nach Tagesspiegel-Recherchen gehört zu dieser Gruppe auch die ehemalige „Redfish“-Geschäftsführerin Elizabeth Cocker. Unter dem Namen Lizzie Phelan berichtete sie früher für RT und das iranische Staatsfernsehen, sie wurde besonders mit Propagandaberichten aus Syrien bekannt.

„Red“ war offenbar als erstes Medium im besetzten HU-Gebäude. Eines der Videos, die unter anderem auf Instagram verbreitet wurden, zeigt, wie die Besetzer Parolen an die Wände sprühen. © screenshot/instagram/redstreamnet

Nach dem Ende von „Redfish“ verlor sich ihre Spur. Doch im November 2023 unterzeichnete sie einen Aufruf von Medienschaffenden, der das „Abschlachten“ palästinensischer Journalisten durch Israel kritisiert. Dabei gab sie an, für „red. media“ tätig zu sein.

Wer die Plattform finanziert, bleibt im Dunkeln

Auf der Webseite von „Red“ wird betont, das Unternehmen sei unabhängig und finanziere sich aus verschiedenen Quellen. „Wir erhalten private Spenden ebenso wie Spenden von Organisationen, die an die Bedeutung unserer Arbeit glauben.“ Doch welche Organisationen die Videoplattform finanzieren, bleibt im Dunkeln.

In den sozialen Netzwerken kommt „Red“ zwar noch nicht an die frühere Reichweite von „Redfish“ heran. Doch bei Instagram hat sich die Zahl der Follower innerhalb weniger Monate nahezu verdoppelt, heute sind es rund 220.000. Dazu dürfte auch die propalästinensische Berichterstattung beigetragen haben.

Am 14. Oktober 2023, eine Woche nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, ruft „Red“ dazu auf, sich einer internationalen Kampagne zur Solidarität mit Palästina anzuschließen. Doğru selbst schreibt damals, die Europäer hätten erst „den Nazis in der Ukraine zugejubelt“ und ukrainische Flaggen gezeigt und würden nun „Beifall klatschen für Israels Kriegsverbrechen“. Zugleich folgte er der Wortwahl der Hamas und bezeichnet den Terrorangriff als „palästinensische Widerstandsoperation“.

Vermeintlicher Student ist Kader einer trotzkistischen Organisation

In einem der zahlreichen Beiträge aus dem besetzten HU-Gebäude kommt ein Mann namens Georg Ismael zu Wort, der von der Nachrichtenplattform als HU-Student bezeichnet wird. Dabei studiert Ismael nach Tagesspiegel-Informationen gar nicht an der Universität. Er ist stattdessen ein bekannter Kader der trotzkistisch-kommunistischen Organisation „Arbeiter:innenmacht“, die seit dem 7. Oktober bei zahlreichen Protesten der Berliner Palästina-Szene mitmischt.

Bei einer Protestaktion an der Universität der Künste im November vergangenen Jahres äußerte er nach einem Bericht der „Zeit“ die Vermutung, Israel habe den Angriff der Hamas „vielleicht ja selbst inszeniert“. Ismael bestreitet, das gesagt zu haben. All das wird von „Red“ nicht eingeordnet, nicht erwähnt, Ismael schlicht als vermeintlicher Student dargestellt.

Der Tagesspiegel wollte von Doğru unter anderem wissen, inwiefern er mit den HU-Besetzern zusammengearbeitet hat, wer die Arbeit seines Mediums finanziert und ob darunter Unternehmen oder Organisationen sind, die selbst Geld aus Russland erhalten. Doğru schrieb, er sei zur Beantwortung der Fragen nur unter der Bedingung bereit, dass der Tagesspiegel alle Antworten in voller Länge veröffentliche.

Wie andere deutsche Medien geht der Tagesspiegel auf solche Bedingungen grundsätzlich nicht ein. Damit ließ der „Red“-Gründer alle Fragen unbeantwortet.