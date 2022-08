Nach den Angriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja im Verlaufe des Ukraine-Krieges hat Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer atomaren Katastrophe gewarnt und Vergleiche zur Tschernobyl-Katastrophe 1986 gezogen. „Die Welt sollte Tschernobyl nicht vergessen und sich daran erinnern, dass das Atomkraftwerk Saporischschja das größte in Europa ist“, sagte der ukrainische Staatschef am Montag.

Zugleich forderte Selenskyj neue Sanktionen gegen Russland. „Nötig sind neue Sanktionen gegen den terroristischen Staat und die gesamte russische Atomindustrie wegen der Schaffung der Gefahr einer atomaren Katastrophe.“ Die Atomanlage Saporischschja im Süden der Ukraine war in den vergangenen Tagen zweimal unter Beschuss geraten. Dabei wurden Teile der Anlage beschädigt, ein Reaktor musste abgeschaltet werden.

Die russischen Besatzungstruppen stationieren nun nach eigenen Angaben Luftabwehrsysteme rund um die Anlage. „Die Luftabwehrsysteme des Kraftwerks werden verstärkt“, sagte der Chef der von Moskau eingesetzten Militärverwaltung in der Region, Jewgeni Balizki, am Dienstag im russischen Staatsfernsehen. Moskau und Kiew hatten sich in den vergangenen Tagen wiederholt gegenseitig für Angriffe auf das AKW verantwortlich gemacht. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Balizkis Angaben zufolge arbeitet das Kraftwerk derzeit normal. Die Stromleitungen und beschädigten Blöcke des Meilers seien repariert, sagte er. Das Atomkraftwerk Saporischschja verfügt über insgesamt sechs Blöcke mit einer Gesamtleistung von 5700 Megawatt. Bis zum Beschuss am Wochenende waren davon laut ukrainischen Angaben noch drei Blöcke in Betrieb.

Am Montag hatte das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit im Ministerium für Kultur und Informationspolitik der Ukraine auf Twitter mitgeteilt, dass russische Truppen „Energieeinheiten des Kernkraftwerks Saporischschja mit Sprengstoff verkabelt“ haben sollen. Der Befehlshaber der im Kraftwerk stationierten russischen Truppen habe sich demnach bereit erklärt, „das Kraftwerk in die Luft zu sprengen, was zu einer nuklearen Katastrophe führen würde“.

Keine Hinweise auf freigesetzte Radioaktivität

Die ukrainische Behörde zitiert diesen mit den Worten: „Dies wird entweder russisches Land oder verbrannte Erde sein.“ Seinen Soldaten habe er gesagt, so schwer die Befehle auch sein mögen, sie müssten die „mit Ehre“ ausführen. Zuvor hätte bereits ein Vertreter des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes über Sprengstoff an Energieeinheiten des Kraftwerkes berichtet, berichtet die Behörde weiter.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat bislang keine Hinweise auf freigesetzte Radioaktivität. „Es liegen keine Hinweise vor, dass in der Ukraine radioaktive Stoffe freigesetzt worden sein könnten“, teilte das Amt den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. (Tsp, dpa, AFP)