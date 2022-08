Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg sieht keine Hinweise auf einen Verdacht zur Beihilfe auf Steuerhinterziehung durch den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Politiker im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um die Warburg Bank. Die Generalstaatsanwaltschaft habe die Beschwerde eines Anwalts gegen den Verzicht auf ein Strafverfahren abgelehnt, sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens dem Tagesspiegel.

Der Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate hatte im Februar eine Strafanzeige „wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung“ gegen Olaf Scholz, Peter Tschentscher und weitere Beteiligte gestellt. Das wurde nun als von der Generalstaatsanwaltschaft als „unbegründet“ zurückgewiesen und damit die Sichtweise der Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigt.

Scholz war seinerzeit Erster Bürgermeister und bestreitet jede politische Einflussnahme auf die Entscheidung im Jahr 2016, rund 47 Millionen Euro, die die Warburg Bank im Zuge der Cum-Ex-Betrügereien zu Unrecht an Kapitalertragssteuern bekommen hatte, zunächst nicht zurückzufordern.

Es gebe keine „zureichenden tatsächlichen Anzeichen für den Verdacht, eine mutmaßliche Steuerhinterziehung der Warburg Bank sei von Verantwortlichen der Hamburger Finanzverwaltung wissentlich oder willentlich gefördert worden“, heißt es in der Beschwerdeablehnung der Generalstaatsanwaltschaft vom 10. August 2022, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Kanzler Scholz befindet sich derzeit auf Auslandsreise in Norwegen und Schweden und musste sich vergangenen Woche in der Bundespressekonferenz vielen kritischen Fragen zu seiner Hamburger Zeit und dem Fall Warburg stellen.

2016 war die juristische Lage noch unklarer, sagen die Ermittler

Die sich im Jahr 2016 akut stellende Frage einer Rückforderung der Kapitalertragssteuer – plus Solidaritätszuschlag – in Höhe von 47 Millionen Euro für den Veranlagungszeitraum 2009 sei ein überaus komplexer Abwägungsprozess gewesen.

Wegen der damals noch rechtlich unklaren Situation habe es auch Prozessrisiken für den Fiskus einschließlich etwaiger Regressansprüche durch die Warburg Bank gegeben.

Die schwierige „Gemengelage“ sei auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss durch den ermittelnden Kölner Oberstaatsanwalt Alexander Fuchs bestätigt worden, betont die Generalstaatsanwaltschaft in der Ablehnung der Ermittlungen gegen den damals Ersten Bürgermeister Scholz und seinen damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher.

Fuchs habe dort ausgesagt, dass der von den damaligen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln betroffene Sachverhalt rund um die von der Warburg Bank getätigten Cum-Ex-Deals noch nicht hinreichend verlässlich gewesen sei.

Scholz' Mails durchleuchtet und die Rolle von Johannes Kahrs

Zuletzt wurde bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen, die die Kölner Staatsanwaltschaft führt, auch die Dienstmails von Scholz aus seiner Hamburger Zeit durchleuchtet worden sind. Zudem gibt der Fund von 214.800 Euro in bar in einem Schließfach des SPD-Politikers Johannes Kahrs Rätsel auf, der als eine Schlüsselfigur in der Affäre gilt und sich für die Warburg Bank einsetzte. Das hatte die Affäre wieder hochkochen lassen.

Scholz beantwortet Fragen zur Rolle Kahr und der Gespräche zwischen ihnen beiden zum Fall Warburg nicht eindeutig. Bei Treffen mit den Warburg-Bankern verweist er auf Erinnerungslücken.

Bundeskanzler Olaf Scholz weilt gerade beim Treffen der Nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Oslo. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schon 2021 sei festgestellt worden, dass sich Hamburger Finanzbeamte – und somit auch ihre Vorgesetzten – nicht strafbar gemacht hatten, als sie es in Ausübung ihres Ermessens unterließen, für das Jahr 2009 angerechnete Kapitalertragssteuer in Höhe von 47 Millionen Euro aus Cum Ex-Geschäften von der Warburg Bank AG zurückzufordern, sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens dem „Tagesspiegel“.

Der Kanzler betont: Am Ende wurde alles zurückgezahlt

Es gebe bisher auch keine Anhaltspunkte für Falschangaben des Bundeskanzlers Olaf Scholz im Cum-Ex Untersuchungsausschuss – am kommenden Freitag muss er dort erneut aussagen. Er traf sich insgesamt drei Mal mit den Warburg-Gesellschaftern, kurz nach einem Treffen Ende Oktober 2016 kam es zur Entscheidung, die 47 Millionen Euro nicht zurückzufordern.

Seine Kritiker betonen, gerade dieser Ablauf werfe Fragen auf. Vor allen, dass er den Warburg-Gesellschaft Christian Olearius kurz vor der Entscheidung angerufen und ihm gesagt habe, er möge einen Brief, der die Argumentation der Bank stützt, kommentarlos an die Finanzbehörde weiterleiten.

Am Ende aber urteilte das Landgericht Bonn im Jahr 2020, dass die Warburg Bank auch für andere Jahre alles zurückzahlen muss, das summierte sich mit Strafzinsen auf 176,5 Millionen Euro. Scholz argumentiert daher, dem Staat sei letztlich kein Schaden durch den Fall entstanden.