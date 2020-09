Der ehemalige Pressesprecher der AfD-Fraktion im Bundestag Christian Lüth wollte laut einem Bericht der "Zeit" mehr Flüchtlinge nach Deutschland lassen, um gesellschaftliche Konflikte anzuheizen.

Er sagte laut dem Bericht in einem Gespräch, auf die Frage "ob es in deinem (Lüths, Anm. d. Red.) Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen?": "Ja. Weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst. Mir egal!"

Die Aussagen sollen im Februar 2020 bei einem Abendessen in einer Bar in Berlin-Mitte gefallen sein, bei einem Treffen mit einer Youtuberin.

Bei dem Essen filmte ein Team des TV-Senders ProSieben undercover. Der Sender nennt den Namen des am Dinner Beteiligten nicht. Recherchen der "Zeit" sollen ihn aber eindeutig als den ehemaligen Sprecher der AfD-Fraktion identifizieren.

Lüth soll sich selbst als "Faschist" bezeichnet haben

Lüth war seit 2013 in teilweise hohen Positionen für die AfD tätig und war unter anderem auch Sprecher der Partei. Er wurde im April diesen Jahres von der Partei freigestellt, weil er sich wiederholt als "Faschist" bezeichnet haben soll und von seiner "arischen" Abstammung berichtete.

Die genauen Gründe der Freistellung wurden aber nie öffentlich. Lüth galt als Vertrauter von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Der ehemalige AfD-Politiker Marcus Pretzell erklärte auf Twitter, dass ihn die neuerlichen Enthüllungen zu Lüth nicht überraschten. Dessen Einstellung sei lange bekannt gewesen.

Mehr zum Thema AfD-Mann führt Stadtrat Thüringer Landespolitik streitet über Wahl in Gera

Weiter soll Lüth laut dem Bericht der "Zeit" bei dem Abendessen in Berlin erklärt haben: "Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder. (…) Aber wahrscheinlich erhält uns das." Die Reportage "Rechts. Deutsch. Radikal.", in der die Aufnahmen aus der Berliner Bar gezeigt werden, läuft am Montag, den 28. September um 20:15 Uhr auf ProSieben. (Tsp)