Angesichts der Häufung von Flugausfällen in Deutschland fordert die FDP, dass die Bundespolizei stärker für die Sicherheitskontrollen eingesetzt wird. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müsse schleunigst mehr Bundespolizei in die Flughäfen bringen, „damit die Schlangen an den Sicherheitskontrollen geringer werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr dem „Tagesspiegel“.

Auch einen weiteren SPD-Minister nahm er in die Pflicht: Es liegt an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dafür zu sorgen, „dass die Bodendienstleister für die Checks an den Security Lanes schnell und unbürokratisch Leute einstellen können – gegebenenfalls mit befristeten Verträgen“.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auch neues Personal aus dem Ausland wäre denkbar. Dafür wäre es sinnvoll, wenn die Bundesländer die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen unter Bündelung aller Kräfte durchführen. „Damit die Menschen möglichst bald wieder ohne Probleme reisen können.“

Mehr zum Thema Aufgrund von Personalmangel Lufthansa und Eurowings streichen Hunderte Flüge

Dürr betonte: „Es ist absolut verständlich, dass die Menschen nach all den Entbehrungen der Corona-Pandemie den großen Wunsch haben zu reisen. Zugleich haben insbesondere die Reise- und Verkehrsbranche enorm unter Corona gelitten“. Besonders auch Berliner Flughafen BER gibt es immer wieder Ärger mit langen Schlangen, verpassten oder abgesagten Flügen. Zuletzt kam es dann noch am vergangenen Freitag zu rund 20 Flugausfällen wegen eines Warnstreiks des Kabinen-Personals von Easyjet.