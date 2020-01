Der Bundestag hat die Immunität von Karin Strenz aufgehoben. Die CDU-Abgeordnete war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen der sogenannten Aserbaidschan-Affäre in die Schlagzeilen geraten.

Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag gegen Strenz eine Geldstrafe von knapp 20.000 Euro verhängt, weil sie Einkünfte aus Nebentätigkeiten nicht rechtzeitig gemeldet hatte. Die Einnahmen von bis zu 30.000 Euro waren von einer deutschen Firma gekommen, die aus Aserbaidschan bezahlt wurde.

2018 kam eine Untersuchungskommission des Europarats zu dem Ergebnis Strenz habe einen „andauernden Interessenkonflikt“ in ihren „verschiedenen Aktivitäten in der Parlamentarischen Versammlung mit Bezug zu Aserbaidschan“ gehabt und damit gegen mehrere Verhaltensregeln der Parlamentarischen Versammlung verstoßen.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete hatte 2014 und 2015 für angebliche Beratertätigkeiten Geld von der Firma Line M-Trade erhalten, die wiederum aus Aserbaidschan bezahlt wurde.

Die Firma gehörte dem ehemaligen CSU-Abgeordneten Eduard Lintner, der schon in seiner Zeit als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung das Regime in Baku unterstützt hatte und nach seinem Ausscheiden aus der Politik ganz offiziell Lobbyarbeit für Aserbaidschan machte (alle Hintergründe zur Aserbaidschan-Affäre lesen Sie an dieser Stelle).

Der Bundestag hat auch die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen Gauland wegen eines privaten Steuerdelikts. Nun darf die Staatsanwaltschaft auch eine Durchsuchung bei Gauland durchführen und einen Beschlagnahmungsbefehl durchsetzen. (Tsp, dpa)