War Putin betrunken? Video zeigt bizarre Rede bei Kreml-Veranstaltung

Russland hatte zuletzt gezielt die Energieinfrastruktur der Ukraine angriffen. Massive Ausfälle bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung waren bei winterlichen Temperaturen die Folge.

Bei einer Preisverleihung für russische Soldaten am Donnerstag gab Russlands Präsident Wladimir Putin zu, die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier zu nehmen – und rechtfertigte das mit der Explosion an der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim und andere Angriffe, für die Russland die Ukraine verantwortlich macht.

„Ja, das machen wir. Aber wer hat angefangen?“, sagte Putin im Kreml – nachdem er von angeblichen Falschinformationen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gesprochen hatte. „Wer stellt Donezk kein Wasser zur Verfügung“, fragte Putin außerdem in seiner Ansprache, die in einem bei Twitter verbreiteten Video zu sehen ist.

In Zusammenhang mit der Wasserversorgung in Donezk sieht der Kreml-Chef „einen Akt des Völkermords“, für den er Kiew verantwortlich macht. Im April stellte Unicef fest, dass der Krieg 1,4 Millionen Menschen im Osten der Ukraine vom Zugang zu sauberem Wasser abgeschnitten habe.

Rede mit Sektglas in der Hand

Während seiner Rede hält Putin ein Sektglas in der Hand. Auf Twitter behaupten nun manche Beobachter, der Präsident sei bei seinen Äußerungen betrunken gewesen.

„Putin, offensichtlich betrunken bei der heutigen Preisverleihung des russischen Militärs, bringt seine Kreml-Propaganda-Lügen durcheinander – es soll die Krim sein, der die Ukraine das Wasser verweigert, nicht Donezk.“ Das schreibt Journalist Euan MacDonald, der für das Portal „The New Voice Of Ukraine“ arbeitet.

Der Ukraine wurde 2014 vorgeworfen, die Wasserversorgung der Krim zu stören. Auf diesen Vorfall bezieht sich Euan MacDonald mutmaßlich.

Wirtschaftswissenschaftler Anders Åslund, der die Regierung von Putins Vorgänger Jelzin als Osteuropa-Experte beriet, schreibt: „Dies ist das erste Mal, dass ich Putin gesehen habe, wie er betrunken wirkt. Er redet wie immer Unsinn, aber er scheint zu erkennen, dass er ein Versager ist. Sehr interessant & vielversprechend. Alle Russen werden sehen, dass er betrunken und schwach ist.“

Putin ist nicht als jemand bekannt, der regelmäßig Alkohol trinkt. Bereits zuvor war öffentlich über den Gesundheitszustand des Präsidenten spekuliert worden. Putin präsentierte sich früher gerne sportlich, etwa mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitend. Das tut er heute nicht mehr. (Tsp/dpa)

