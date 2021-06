Die breite Mitte der Gesellschaft scheint Abwehrkräfte gegen Rechtsextremismus zu haben. Menschenfeindliche und rassistische Haltungen breiten sich dort allerdings aus – in einem Maße, das das Forschungsteam der regelmäßig alle zwei Jahre erscheinenden “Mitte-Studie” für Anlass zum Gegensteuern hält.

Die aktuelle Ausgabe unter dem Titel “Geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/2021” wurde am Dienstag von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht, die sie seit 2006 in Auftrag gibt.

Die Forschungsarbeit, die das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld leitet, ist mit der seit fast 20 Jahren laufenden Langzeitstudie des Instituts über “gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit” verbunden. “Mitte” bedeutet für das Forschungsteam nicht nur die Mittelschicht, sondern die Breite der Gesellschaft jenseits antidemokratisch-extremer Ränder, diejenigen, die Mitte, die als die gelten kann, die das demokratische Gemeinwesen trägt.

Für sie gilt laut neuester Studie, dass sie Rechtsextremismus für die größte Bedrohung hält. Dieser Meinung waren 70 Prozent derer, die in der repräsentativen Untersuchung befragt wurden. “Die Mitte”, schreiben die Forscher:innen, “scheint nach den rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Attentaten, die in den vergangenen Jahren auch Deutschland erschüttert haben, und der inzwischen auch politischen und medialen Aufmerksamkeit für den Anstieg an Hasstaten aufgewacht zu sein und erkennt den Rechtsextremismus als Gefahr für das Land.”

Klare Mehrheit bezeichnet sich als demokratisch gesinnt

Fast gleichauf als Gefahr liegt der Klimawandel mit 69,9 Prozent, die Gefahr sozialer Spaltung (61,5%), die Coronapandemie (60,5%) und Vereinsamung (53,8%). Mit Abstand folgen Linksextremismus (40,4%) und Islamismus (38,9%).

Eine klare Mehrheit bezeichnet sich zudem als demokratisch gesinnt. 72,8% der Befragten erklärten sich als "überzeugte Demokrat:innen"; knapp zehn Prozent lehnten dies für sich ab.

Das Bild ändert sich jedoch mit den Detailfragen. Da haben mehr als 20 Prozent ihre Zweifel, ob die Demokratie wirklich dazu führt, dass sachgerechte Entscheidungen getroffen werden, und halten die Kompromisse für faul, zu denen sie zwingt. Etwa so viele meinen auch, es werde zuviel Rücksicht auf Minderheiten genommen und ein knappes Viertel stimmt folgendem Satz zu: „Im nationalen Interesse können nicht wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren“.

Und etwa 16 Prozent sind der Meinung: „Die regierenden Parteien betrügen das Volk“. Ebensoviele sind sogar der Meinung, die Bundesrepublik ähnele einer Diktatur mehr als einer Demokratie. Mit einem Viertel, das Neigungen zum Populismus, darunter 13 Prozent zum Rechtspopulismus zeigt, sei die gesellschaftliche Mitte “in Teilen offen” für antidemokratische Tendenzen, der ein “Türöffner für Rechtsextremismus” sein könne.

Das Fazit der Bielefelder Forschungsgruppe: “Insgesamt zeichnet die Studie einerseits eine mehrheitlich demokratisch orientierte Gesellschaft, andererseits eine immer unkonkretere Ablehnung gegenüber rechtsextremen Einstellungen, die sich in Uneindeutigkeiten, Ambivalenzen und subtilen Zustimmungen zeigt. Es braucht mehr politische Demokratiebildung, Arbeit gegen Vorurteile und weniger Verharmlosung von Demokratiefeindlichkeit und rechten Meinungen.”